В Удмуртии пьяный хулиган поджег обелиск Герою СССР

Прокуратура предъявила обвинение жителю Кезского района Удмуртии в уничтожении обелиска Герою Советского Союза Ивану Юдину, сообщаете портал udm-info.ru. Преступление произошло еще 5 августа. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, намеренно поджег венки у памятника.
В результате пожара обелиск пришел в негодность. Хулигану грозит до трех лет лишения свободы.
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