Под Волгоградом произошло таинственное убийство инженера

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства 29-летнего инженера конструкторского бюро "Волгоградская машиностроительная компания "Волгоградский тракторный завод" (ВМК "ВГТЗ") в Ленинском районе Волгоградской области, передает портал novostivolgograda.ru. Однако о том, что именно произошло, у правоохранительных органов пока нет четкого понимания.

Известно, что мужчина отправился на рыбалку вместе со своим 57-летним коллегой на берег Волги в окрестностях села Каршевитое. На месте они заночевали. О том, что произошло дальше, известно только со слов товарища погибшего. Он рассказал, что, проснувшись раньше своего коллеги, отправился рыбачить в одиночестве. Вернувшись же к месту ночевки, увидел своего спутника убитым, после чего тут же позвонил в полицию.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Орудие преступления – окровавленный нож – правоохранители обнаружили в рюкзаке выжившего участника похода. Таким образом, из свидетеля он превратился в основного подозреваемого. Однако сам мужчина утверждает, что не убивал коллегу, а появление у него в вещах ножа объяснить не может.

В правоохранительных органах подтвердили, что отдельные детали преступления выглядят неоднозначно. В ходе расследования будут проверены самые разные версии, в том числе связь убийства с профессиональной деятельностью погибшего.