На Урале произошло мощное землетрясение

Ранним утром 5 сентября в Катав-Ивановском районе Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает Ura.ru. Эпицентр подземных толчков находился между деревнями Карауловка и Орловка, в пяти километрах от Катав-Ивановска. Ощутили их и в Свердловской области.
В результате сейсмической активности были повреждены некоторые здания. В области работают 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов. По последним данным, в результате землетрясения никто не пострадал.
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