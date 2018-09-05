Жительница Башкирии зарезала подругу во время застолья

В правоохранительные органы Башкирии поступила информация об обнаружении в квартире одного из домов в городе Октябрьском тела 40-летней женщины, сообщает портал ToDay News Ufa. В ходе расследования было установлено, что та гостила у 32-летней подруги, и они вместе распивали спиртное.

Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого хозяйка квартиры схватила нож и ударила им гостью в область шеи. От полученного ранения та скончалась на месте. Подозреваемая задержана. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.