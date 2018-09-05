Володин поможет отремонтировать школу в Самойловке

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин продолжает поездку по Саратовской области. В компании губернатора региона Валерия Радаева спикер прибыл в Самойловский район, где посетил одну из школ. Парламентарий пообещал оказать помощь в ремонте здания образовательного учреждения, а также предложил разместить на его территории спортивный комплекс.



В школе №1 рабочего поселка Самойловка спикера встретила директор учебного заведения Елена Запорожская. Она провела экскурсию по школьному зданию и его территории. Вячеслав Володин осмотрел двор и предложил организовать там спортивный комплекс открытого типа. Такие площадки строят в регионе в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы.

Изначально планировалось, что спортивный комплекс будет располагаться в пяти минутах ходьбы от образовательного учреждения. Володин отметил, что на территории школы №1 достаточно места для спортивных сооружений, для баскетбольной площадки и даже для футбола, сообщает "Взгляд-инфо".





После этого спикер осмотрел классы. Обратившись к главе региона, Володин отметил, что школе нужен капитальный ремонт. Необходимо произвести замену окон, установить подвесной потолок, конкретизировал председатель нижней палаты.





Парламентарий отметил, что ремонт может начаться уже следующим летом. "С вас, Валерий Васильевич, окна, а с меня – все остальное", – обратился спикер к губернатору Саратовской области.





По словам спикера, школа нуждается в перепланировке. Володин предложил переместить входную группу, сделать отдельный блок для начальных классов, помещения для занятий музыкой, хореографией, живописью. Кроме того, председатель нижней палаты указал на нелогичность размещения столовой на втором этаже, отметив, что необходимо перенести ее на первый.





Ранее Вячеслав Володин в ходе поездки по региону посетил поселок Романовка. Председатель нижней палаты осмотрел новый спортивный комплекс, созданный рядом с одной из местных школ, а также предложил построить в районе бассейн. Кроме того, спикер заявил о необходимости разработки программы развития отдаленных территорий.