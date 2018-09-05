В Казани сотрудник ОМОНа выбросил из окна студентку

На козырьке жилого дома на улице Космонавтов в Казани было обнаружено тело 21-летней девушки, передает портал inkazan.ru. В тот же день был задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний сотрудник ОМОНа, проживающий в этом доме. Росгвардеец сознался в совершении преступления. Он рассказал, что выбросил студентку из окна из-за ревности. Сообщается, что во время задержания он был пьян.

Позже в Управлении Росгвардии заявили о том, что информация о данном преступлении якобы не соответствует действительности. "В настоящее время данный факт не установлен, обвинение подозреваемому не предъявлено", – заявили представители силовых структур. Отмечается, что в случае установления вины сотрудника он будет уволен.