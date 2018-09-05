Володин рассказал о важности комфортной городской среды

Комфортное городское пространство оказывает непосредственное влияние на жизнь человека, меняя ее к лучшему. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения поселка Комсомольский, который является частью Саратова. Вместе с главой региона Валерием Радаевым председатель нижней палаты осмотрел дворы, которые были благоустроены по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".



Работы по благоустройству в поселке Комсомольский завершились по улице Тульская и в 1-м Тульском проезде. Строители обновили асфальт и бордюры, поставили у клумб новые ограждения. По признанию жителей, поселок за последние два года изменился к лучшему, жить там стало престижнее.

Как отметил Вячеслав Володин, в Комсомольском осталось благоустроить территорию возле школ, кроме того, в скором будущем жители поселка получат бассейн. По словам спикера, в планах властей провести в Комсомольский линию скоростного трамвая из центра города.

Законодатель встретился с местными жителями. Говорили в том числе о дальнейшем благоустройстве города. По словам Вячеслава Володина, любое городское пространство необходимо облагораживать, а не строить "раздражающие объекты".

Председатель нижней палаты добавил что благоустроенный двор, парк, тротуар – это по сути продолжение квартиры. "В таких условиях приятно жить", – отметил спикер. Володин отметил, что жители сами формируют отношение к окружающей среде.

Он подчеркнул, что качество городского пространства непосредственно влияет на жизнь человека, меняет ее к лучшему. "Молодежь меньше употребляет наркотики. Кто-то серьезно занимается спортом, а кто-то – просто физкультурой", – заключил спикер.

Сегодняшняя поездка спикера Госдумы в Саратовскую область началась с посещения поселка Романовка. Володин осмотрел новый спортивный комплекс, созданный рядом с одной из местных школ в рамках его благотворительного проекта, а также предложил построить в районе бассейн. Кроме того, спикер заявил о необходимости разработки программы развития отдаленных территорий.

Затем председатель нижней палаты переместился в Самойловку. Там спикер осмотрел здание школы №1 и пообещал помочь в его ремонте. Кроме того, он предложил разместить во дворе образовательного учреждения спортивный комплекс под открытым небом наподобие того, который создан в Романовке.

