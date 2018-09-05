В Саратовской области появятся современные спорткомплексы

В школах Саратовской области появятся новые спортивные комплексы, которыми смогут пользоваться все жители. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, необходимо приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей.

Спикер Госдумы посетил школу №39 поселка Комсомольский в Саратове. Там была организована современный спорткомплекс с тренажерами, беговыми дорожками, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками. Проект будет взят за основу при формировании спортивного центра в другом учебном заведении поселка – гимназии №5.

Володин обозначил срок на обустройство новой площадки – два месяца. "Это достаточно для того, чтобы реализовать эти планы", – сказал он. Стоит отметить, что зимой она простаивать не будет. В холодное время года на ней будут заливать каток.

Также принято решение демонтировать часть бывший спортплощадки гимназии, организовав на ее месте зону отдыха. Реализацию проекта будут обсуждать с общественностью.

Местные жители выразили благодарность спикеру за новую спортивную зону. "С нетерпением ждали, когда она будет достроена", – признались они.







Помимо 39-й школы и 5-й гимназии, отметил Вячеслав Володин, такой проект будет реализован в школе 59. Она также находится в поселке Комсомольский. Кроме того, инициированный председателем нижней палаты проект по организации в образовательных учреждениях спортплощадок такого типа реализуется еще в четырех райцентрах Саратовской области – Романовке, Алгае, Озинках и Самойловке.

"Наша задача – приобщить к здоровому образу жизни как можно больше жителей области", – сказал спикер.

По его словам, площадки должны работать для всех жителей – детей и взрослых. Законодатель особо подчеркнул, что вход на спортплощадки должен быть бесплатным. Педагоги, в свою очередь, поблагодарили председателя нижней палаты за его инициативу.

Сегодняшняя поездка спикера Госдумы в Саратовскую область началась с посещения поселка Романовка. Володин осмотрел новый спортивный комплекс, созданный рядом с одной из местных школ в рамках его благотворительного проекта, а также предложил построить в районе бассейн. Кроме того, спикер заявил о необходимости разработки программы развития отдаленных территорий.

Затем председатель нижней палаты переместился в Самойловку. Там спикер осмотрел здание школы №1 и пообещал помочь в его ремонте. Кроме того, он предложил разместить во дворе образовательного учреждения спортивный комплекс под открытым небом наподобие того, который создан в Романовке.

