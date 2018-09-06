Под Вологдой двое человек утонули во время рыбалки

В Вологодской области мужчина и его четырехлетняя дочь утонули во время рыбалки. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
Лодка, в которой находились на рыбалке 32-летний мужчина и его четырехлетняя дочь, перевернулась на реке. Свидетельницей ЧП стала супруга мужчины, которая с берега увидела произошедшее. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. По предварительным данным, мужчина управлял лодкой в состоянии алкогольного опьянения, передает FlashNord.
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