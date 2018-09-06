Под Москвой ребенок застрял в памятнике Пушкину

Маленькая девочка в процессе игры застряла в памятнике Александру Пушкину и Ивану Крылову в Подмосковье. Ребенок не смог самостоятельно выбраться.

Спасательная операция прошла в Пушкино, где установлен памятник русским классикам. Малышка случайно попала в узкую щель между ногами писателей. Стоит отметить, что спасателям без труда удалось вызволить озорницу из ловушки, передает сайт "Подмосковье сегодня".