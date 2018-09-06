В Казани произошло массовое отравление

В Актаныше с отравлением в больницу госпитализировали 20 детей. ЧП произошло в одной из школ города.
С подозрением на кишечное отравление в больницу попали ученики первых – шестых классов. Трое школьников находятся в состоянии средней степени тяжести. В данный момент выясняется причина отравления, передает inkazan.ru.
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