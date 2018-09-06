В Волгограде трое ростовчан ограбили местного жителя

Волгоградские полицейские задержали троих человек, приехавших из Ростовской области. Их подозревают в уличном грабеже.

В тот день в полицию обратился 35-летний волгоградец. Он рассказал, что к нему подошла компания молодых людей. После этого мужчины отобрали у потерпевшего телефон и скрылись. Позже преступники были задержаны. Они сознались в содеянном, передает novostivolgograda.ru.