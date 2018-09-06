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Регионы

Житель Башкирии зверски убил друга отверткой

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Житель Башкирии обнаружил тело 68-летнего знакомого с множественными колотыми ранами. Сообщается, что мужчина был убит в результате бытового конфликта.

По предварительным данным, двое мужчин 58 и 68 лет распивали алкоголь во дворе, пишет mkset.ru. В ходе возникшей ссоры подозреваемый схватил отвертку и нанес множественные удары в шею потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Преступника задержали по горячим следам.

6 сентября 2018, 21:24

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