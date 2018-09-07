Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге

Двое мальчишек стали жертвами педофила в Санкт-Петербурге. Маньяка удалось задержать. Подозреваемым оказался гражданин США.

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Соединенных Штатов Америки. Его подозревают минимум в двух эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними мальчиками.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, 47-летний американец преподает английский язык в частной школе для взрослых. Он может быть причастен к нападению на девятилетнего глухонемого мальчика. Ребенка изнасиловали вечером 3 сентября в районе озера Долгое, передает FlashNord.

Ребенок после случившегося попал в больницу, где через сурдопереводчика описал своего мучителя. Иностранец напал на ученика школы для глухонемых в парке Генерала Селезнева. Мужчина надругался над инвалидом, после чего убежал.

По данным следствия, это преступление не единственное: 30 августа вечером у дома на улице Уточкина он изнасиловал другого девятилетнего мальчика, ученика третьего класса одной из петербургских школ. Против американца возбуждено два уголовных дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, пишет Life.ru.

Ранее Dni.Ru сообщали о жестоком преступлении в Надыме, в Ямало-Ненецком автономном округе. Там 19-летний житель города изнасиловал двухлетнюю малышку.

Молодая мать попросила знакомого присмотреть за ребенком и пошла в магазин. Пока женщина ходила за покупками, обвиняемый увез коляску со спящей девочкой во двор и там надругался над ребенком. Стражи порядка задержали педофила на месте преступления.