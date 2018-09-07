Выборы-2018: региональные отличия при сохранении доминирования

Внутриэлитные конфликты, уровень устойчивых протестных настроений, степень общественного доверия к региональной и муниципальной власти, национальная повестка дня – все эти факторы обязательно сделают итоги выборов в законодательные собрания и городские парламенты серьезно различающимися в зависимости от региональной специфики. При этом доминирование "Единой России" в региональной и муниципальной власти, несомненно, сохранится.



Оппозиция (КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко") сделала на этих выборах серьезную ставку на критику пенсионной реформы. Но, как оказалось, эта стратегия несет больше электоральных рисков, чем кажется. Прежде всего ни одна из партий не смогла доказать, что является драйвером общенационального протеста, выходящего за партийные рамки. Вспомним динамику уличной протестной активности по этой теме, в том числе волну митингов, прошедших 2 сентября – во многих регионах наблюдалось снижение массовости акций по теме в сравнении с концом июля.

Затянувшаяся эпопея с организацией "пенсионного" референдума во все в большей степени не мобилизует, а вызывает апатию у заметной части протестных избирателей. Переключившись на критику федеральных властей, оппозиция на местах если и не отдала локальную повестку целиком "Единой России", то невольно предоставила этой партии очень серьезное пространство для маневра.

При этом федеральное руководство партии не оставило свои региональные отделения наедине с критиками пенсионной реформы. Даже ряд экспертов, прохладно относящихся к "Единой России", признали, что усилия секретаря генсовета Андрея Турчака, способствовавшие формированию новой комплексной пенсионной повестки партии (включая инициативы по ликвидации привилегий для парламентариев), представляют собой пример весьма эффективной стратегии в сложных условиях.

Наконец обращение Владимира Путина к согражданам преследовало более масштабные цели, чем влияние на ближайшие региональные выборы, но прозвучало в ответственный момент – когда протестный избиратель стал уставать от слишком однообразных лозунгов и негибкой тактики оппозиции, а сторонники властей уже были готовы к взвешенному разговору о будущем пенсионной системы. Велика вероятность того, что заметная часть людей, поддерживавших президента и "Единую Россию" на предыдущих выборах, но выражавших недовольство пенсионной реформой, могут вновь стать сторонниками власти.

Все это, безусловно, не означает, что единый день голосования станет для власти легкой прогулкой. Но проблемными зонами для партии остаются территории, которые по большому счету и были таковыми до старта пенсионной реформы. Есть несколько факторов, создающих риски для власти в конкретных городах и регионах.

Первый – ставка на оппозицию, сделанная влиятельными игроками из региональных и местных элит. Эта черта была исторически характерна для кампаний, например, в Иркутской области и Екатеринбурге. Второй – заметные протестные настроения, направленные против региональных властей, при наличии активных оппозиционных сил. Примером является ситуация в Ярославской области и Хакасии (где избирается также Совет депутатов Абакана).





Третий – наличие старых очагов протестного голосования. Инерция общественных настроений в таких территориях будет заметной еще длительное время, любые перемены в руководстве соответствующих городов и регионов не могут дать быстрого политического эффекта. Изменение конфигурации политических сил в подобных случаях может не поспевать позитивными переменами в экономическом развитии, которые стали возможными благодаря работе новых региональных властей. В качестве примера можно отметить Великий Новгород.

Четвертый – застарелые социально-экономические проблемы предвыборных территорий. Яркий пример – Забайкальский край.

Политическая жизнь региона или областного центра не начинается с чистого листа в момент официального старта избирательной гонки. Оценивая итоги выборов в городские думы, например, Екатеринбурга или Великого Новгорода, надо помнить, какими были соответствующие показатели по этим территориям в 2013 году. И, конечно, откровенно уязвимым выглядит сопоставление итогов выборов по конкретному региону с результатами, например, думских выборов 2016 года по стране в целом, а именно такие сравнения очень распространены.

От местной специфики зависит и распределение протестного электората между разными оппозиционными силами. При сохранении лидерства КПРФ на оппозиционном фланге заметных результатов этой партии можно ожидать, например, в Иркутской области. ЛДПР из нынешних предвыборных регионов ранее достаточно успешно выступала в Смоленской и Архангельской областях, Забайкальском крае. У "Справедливой России" были неплохие стартовые позиции в Ярославской области и Екатеринбурге.

Наш прогноз таков: "Единая Россия" имеет серьезные шансы удержать позиции по большинству предвыборных территорий и сохранить доминирование в политической системе. У оппозиционных сил шансы на уверенные (но отнюдь не победные) результаты возрастают там, где они могут опереться на результаты долгосрочной работы с протестным избирателем и серьезные элитные коалиции.

