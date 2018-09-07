В Ялте девушку смыл поток ливня

На курортный город Ялта в Крыму обрушился мощный ливень. Потоки воды были настолько сильными, что рискнувшую перейти улицу девушку пришлось спасать прохожим.

На опубликованных кадрах видно, как мимо оператора проносится девушка с зонтом, которую смыл поток ливня. За ней бегут двое мужчин, чтобы помочь попавшей в беду. Стоит отметить, что в результате ЧП водой затопило подвалы школы и местного музея, передает newizv.ru.