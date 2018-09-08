Опубликовано видео жуткого ЧП на Крымском мосту

В Сети опубликовано видео столкновения плавкрана с Крымским мостом. Кадры снял очевидец.

На видео заметен виден участок моста, поврежденный в результате происшествия. Судя по кадрам, инцидент не помешал движению транспорта.

Напомним, 8 сентября в Керченском проливе из-за шторма сорвался с якоря плавкран. Конструкция ударилась об опору Крымского моста и погнула ограждение.