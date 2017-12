Корейский пианист Yiruma даст единственный концерт в Москве

Южнокорейский современный классический композитор Yiruma (Ирума), сочетающий в своих произведениях мелодичные корейские композиции с эмоциями и вдохновением, приезжает в Москву. Артист даст единственный концерт в Московском Международном доме музыки 18 февраля 2018 года.



Музыкальное путешествие Ирумы началось с его увлечения фортепиано, когда ему было 5 лет. В возрасте десяти лет он переехал в Англию, чтобы продолжить обучение в Purcell School of Music. Окончив ее в 1997 году, Ирума поступил в Королевский колледж Лондона, где дальше развивал свои музыкальные способности и талант композитора.



В 2001 году Yiruma выпустил свой первый альбом "Love Scene". Его мелодичные композиции, в сочетании с профессионализмом выступлений классической музыкальной школы, его мягкий и легкий стиль вызвали большой интерес со стороны публики и музыкального сообщества. В том же 2001 году Yiruma выпустил свой второй альбом "First Love", в который вошла одна из самых популярных его композиций "River Flows in You". Оказавшись на волне необычайной популярности сентиментальной и целительной музыки, Yiruma выпустил множество альбомов, соединяющих элементы современного и классического музыкальных жанров. Видео артиста на YouTube набрали более 500 миллионов просмотров, что говорит о его популярности по всему миру. Его простые, но мелодичные и эмоциональные пьесы находят отклик в сердцах слушателей; его музыка воодушевляет миллионы людей во всем мире.

Успех Ирумы подкрепился и живыми выступлениями на международной арене. В 2012 году он выступил на немецком телешоу "Wilkommen Bei Carmen Nebel", а в следующем году он провел сольные концерты в Польше и России. Три года подряд в 2014, 2015 и 2016 годах его концерты в Сингапуре проходили с аншлагом, собирая более 5000 человек. В 2016 году Yiruma продолжил свой успешный мировой тур по Австралии, Китаю и США. Его концерты в Нью-Йоркском Карнеги-Холл и Сиднейском оперном театре были распроданы всего через месяц после начала продаж.

Yiruma получает музыкальное вдохновение от окружающих его людей. Он заявляет, что хочет, чтобы его музыка исцеляла, вдохновляла и напоминала слушателям о любви и надежде. Каждым своим произведением Yiruma надеется показать любовь Бога, вплетенную в его музыку.