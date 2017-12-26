Дети Королевой и Барановской повеселились в академии наук

В Российской академии наук стартовала научная елка WoW! HoW? – на премьерных показах шоу побывали актер Виктор Логинов, солистка Большого театра Анастасия Меськова, продюсер Александр Толмацкий и многие другие.



Помимо самого научного шоу в Большом зале РАН посетителей еще ожидало несколько десятков научных мастер-классов и интерактивных зон: "Кухня настоящих чудес", "Магия электричества", "Музыкальная мастерская" и другие развлечения, где гости могли попробовать себя в роли физиков, химиков, геологов и даже архитекторов будущего.

Пятнадцатилетний сын Наташи Королевой Архип Глушко пришел на представление с другом: "Мне понравилось, было очень красочно. Возможно, это ориентировано на аудиторию помладше, но даже для нас было очень интересно. С этими знаниями, которые тут дают, можно будет даже сдать какой-нибудь тест в школе".

Балерина и актриса Анастасия Меськова осталась в восторге от игры актеров и сценографии шоу: "У нас был эксперимент – младшему нет и полутора лет, а старший как раз входит в скептическую фазу подростков, которым ничего не интересно и ничего не трогает. В итоге оба сидели, раскрыв рты, каждому понравилось что-то свое".

Актер Виктор Логинов признался, что он и его дети – постоянные гости научного шоу в РАН: "Мы были абсолютно на всех представлениях здесь, можем уже сами проводить эти мастер-классы, но тем не менее каждый раз для нас это праздник, будем приходить даже если перестанут звать".

А радиоведущая Маргарита Митрофанова побывала на елке впервые: "Я очень рада, что пришла, взяла девчонок, им 9, 10 и 11 лет, и им действительно было интересно, а мне как взрослой понравилась игра артистов, они не кривлялись, не сюсюкали, а говорили с детьми на понятном взрослом, научном языке. Наши дети быстро взрослеют, общаются с нами, хотят с нами на взрослые фильмы, поэтому я считаю, говорить с ними тоже нужно как со взрослыми".

Научная елка WoW! HoW? идет в Российской академии наук ежедневно до 6 января. В представлении задействованы масштабные декорации, лазерный 3D-маппинг, уникальный научный реквизит и завораживающие эксперименты, среди которых опыты с сотнями литров жидкого азота, фонари изо льда, гигантские пушки и шарометы, танцы молний и многое другое.