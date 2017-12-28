Лучшие шефы Юга России примут участие в Крымских Гастрономических Сезонах

Завершится рождественская сессия Крымских Гастрономических Сезонов авторским ужином шеф-повара ресторана Doctor Whisky Кирилла Сударькова.

Все ужины пройдут в формате Chef's Table: шефы не только приготовят блюда вместе с Кириллом Сударьковым прямо перед гостями, но и расскажут о местных продуктах и кулинарных техниках. Начало ужинов в 17:00, количество мест ограничено.

Программа мероприятий

1, 2 и 3 января

Андрей Диденко, шеф-повар ресторана "Баркас" (г. Севастополь), бренд-шеф торговой марки Сhic and chick

Стерлядь с парами шампанского

Севиче из горбыля

Мидии черноморские с острой сальсой

4, 5 и 6 января

Глеб Шишалов, шеф-повар (г. Ялта)

Мягкий сыр с хурмой и кунжутным грильяжем

Говяжий скёрт с хрустящими овощами сувид

Лосось с грушевым чатни и кокосовым кремом

Тёплый салат с хамсой, печёным картофелем и гелем из огурца и укропа

Буженина из утки с кизилом, орехами, вялеными рыжиками и соусом из копчёного яблока

7 и 8 января

Сергей Косаренко, бренд-шеф SIMFERO, резиденция "Крымский Бриз" (г. Симферополь)

Марк Чаган, бренд-шеф SIMFERO, резиденция "Крымский Бриз" (г. Симферополь)

Трио морских гребешков

Моллюск спизула в соусе мариньер

Сашими в стиле никкей (гребешок с соусом из крымской хурмы, сока юдзу и кинзы)

Тартар-салат из томлёной говядины с пряным изюмом, соусом гёдза и яблочным муссом

Салат с крабом и ананасами

Салат с утиным хамоном, соусом из копчёного яблока и клюквенным мармеладом

Рапаны в сливочном соусе с зелёным горошком, тестом катаифи и крымскими сушёными полевыми цветами

Бараньи язычки с кускусом и сливочным соусом с табуле

Филе судака с ризотто со шпинатом и рапанами

Медальон из говядины с печёным картофелем и трюфельным соусом

Томлёная в вине баранина с соусом из копчёных яблок, зеленью и овощами