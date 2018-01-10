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В Москве завершился TE1 O1 Properties Christmas Cup

Фото: пресс-служба
Начать итоговый отчет по турниру TE1 O1 Properties Christmas Cup 2018U14 хочется словами из хита легендарной группы Queen. Но, как любая даже самая замечательная сказка имеет свое окончание, так и юбилейный, пятый по счету, "Рождественский Кубок" стал уже историей.
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Всего на соревнованиях выступили участие юниоры более чем из 20-ти стран, и впервые в Химки приехали участники из Индии, Южной Кореи, Марокко, Республики Македония, Швейцарии, Португалии и Кипра. Победителями турнира стали первые номера рейтинга Tennis Europe, лидеры посева россияне Михаил Горохов и Диана Шнайдер.

В первом матче финального игрового дня Диана в титульном поединке встречалась с имеющей российские корни и представляющей Канаду, 5-й сеяной Дарьей Плехановой. Все были в предвкушении упорной борьбы в финальном сражении, однако вопреки прогнозам матч получился скоротечным. 6/2, 6/1 – в пользу россиянки. Зато Даша, успевшая завоевать симпатии зрителей, отыгралась в паре. Их дуэт с россиянкой Надеждой Халтуриной в решающем поединке нанес поражение паре Татьяна Музыкантская/Диана Шнайдер – 6/4, 6/1. Финал в одиночке у мальчиков между прошлогодним победителем Михаилом Гороховым и 3-м сеяным киприотом Константиносом Кошисом, напротив, получился, под стать финалу, напряженным.

Победа в итоге осталась за Гороховым – 6/1, 2/6, 6/3, и Михаил стал вторым теннисистом в истории TE1 O1 Properties Christmas Cup U14, сумевшим защитить свой титул. Первой была "академик" Анастасия Потапова (2014-2015 гг.). В парных соревнованиях у юношей победителю одиночки также не удалось сделать золотой дубль: главные фавориты Михаил Горохов и Константин Жжёнов на чемпионском тай-брейке все же уступили интернациональному дуэту в составе Мэттью Дональд/Константинос Кошис (Чехия/Кипр, 2) – 6/2, 3/6, 4-10. 

А вот "академики", к сожалению, не смогли прыгнуть выше головы: уже на старте квалификации уступили Вячеслав Бараненков, Антон Балалыкин, Мария Классен, а Алина Костина дошла в отборочном раунде до второго круга. Причем учениц Сергея Воробьёва и Александра Златоустова судьба свела уже на старте, и победа осталась за Костиной – 7/5, 4/6, 6/1. В основе София Зуева завершила выступление во 2-м круге, а Максим Донцов не смог пройти дальше 3-го раунда. 

Фото: пресс-служба

Турнир 2018 года запомнился рекордами. Во второй день основы TE1 O1 Properties Christmas Cup 2018 U14 зрители стали свидетелями настоящего теннисного триллера: 3 часа 41 минуту чистого времени провели на Центральном корте 2-я сеяная россиянка Кристина Волгапкина и теннисистка из Чехии Анна Панкартек. И это, определенно, рекордная по продолжительности встреча в истории турнира! 6/4, 4/6, 7/5 – итоговая победа фаворита, а ведь мы были без пяти секунд свидетелями громкой сенсации. Впрочем, уже в следующем круге Волгапкина ожидаемо проиграла, не успев восстановиться ни морально, ни физически. 

Все матчи турнира, начиная с 30 декабря, транслировались в режиме онлайн на сайте академии, на канале в youtube, на портале www.gotennis.ru, а также на новом мобильном приложении Schooltennis. В репортажах матчей с центрального корта принимали участие знаменитые гости – приглашенные специалисты: Александр Красноруцкий, Галина Воскобоева и онлайн прямиком из Майами – Лина Красноруцкая. 

Среди гостей турнира, по традиции были первые лица ФТР: Первый вице-президент ФТР Владимир Лазарев, вице-президент ФТР – Алексей Селиваненко. В день финалов своим вниманием O1 Christmas Cup почтил олимпийский чемпион Сидне 2000 г. Евгений Кафельников. Впрочем, Евгений уже не в первый раз посещает "Рождественский Кубок", впервые он наблюдал за перипетиями борьбы в январе 2015 г. А вот обладатель Кубка Дэвиса 2006 г. в составе сборной России Игорь Андреев впервые оказался в академии: приехав 5 января посмотреть полуфинальные матчи, он остался очень доволен уровнем показанного в них тенниса в исполнении будущих победителей – ведущих юниоров не только страны, но и мира. 

Помимо соревновательной части богатой на события была и культурно развлекательная программа. На церемонии открытия с приветственным словом поочередно выступили генеральный директор академии, директор турнира Роман Орлач, Учредитель Александр Островский, вице-президент ФТР Владимир Лазарев, а также избранный в этом году на должность президента Tennis Europe Владимир Дмитриев. Выступавшие поздравили участников с Новым годом и пожелали им удачи на турнире. 

В заключение выступила главный судья соревнований Мадина Алимова, которая также, поприветствовав и поздравив участников, официально объявила TE1 O1 Properties Christmas Cup 2018 U14 открытым. После было исполнение гимна РФ от воспитанниц Детской школы искусств им. А.Н. Верстовсого. 

Фото: пресс-служба

На десерт перед собравшимися выступил специально приглашенный гость – популярный певец и музыкант Feduk One Love, исполнивший несколько своих знаменитых композиций. Разогреть публику зажигательными танцами ему помогали девушки из гимнастического шоу Hollywood. Выступление Feduk One Love и девушек из гимнастического шоу Hollywood. А затем команда организаторов и участники с помощью лазерной подсветки воссоздали на центральном корте Новогоднюю Ёлку. Венчал сие действо фейерверк и праздничный предновогодний салют! 

В Отеле DoubleTree by Hilton Moscow – Marina 1 января состоялась Встреча капитанов команд и прошла она, по оценке многих, весьма позитивно. Было очень много положительных отзывов от игроков, относительно организации. Перед участниками и гостями выступили учредитель Александр Островский и директор по маркетингу агентства ONE SGM Александра Пантелеймонова, которые рассказали об истории проведения O1 Properties Christmas Cup и о планах проведения турнира WTA International Moscow River Cup (призовой фонд $750,000). Затем был показан ролик о "Рождественском Кубке-2017". В завершение все собравшиеся продолжили общение в неформальной обстановке, пробовали угощения и просматривали слайд-шоу с турнира нынешнего года. 

Трижды во время турнира приезжал контактный зоопарк. В дни турнира любой желающий может пообщаться со зверушками, погладить и сфотографироваться с ними на память. В разные дни участники и гости смоли познакомились с карликовой домашней свиньей (она же мини-пиг), рысью, африканской пустынной лисичкой фенёк, енотом, хорьком, а также с оленёнком и, конечно же, собаками (породы хаски)… куда же символа 2018 года.

Также для участников соревнований были проведены различные конкурсы и мастер-классы, такие как мастер-класс "Художники", Кулинарное шоу "Бургеры" и мастер-класс "Мороженое". За день перед открытием турнира в Деревне игроков была установлена фотобудка, и, начиная с 31 декабря, любой желающий, мог бесплатно сфотографироваться на память. Основные мероприятия, по традиции, были припасены организаторами на четверг, главным событием которого должен был стать Шоу Матч. Однако сначала корт отдали в распоряжение детям: был проведен "Детский день" с соревнованиями между командами и последующим теннисным мастер-классом от приглашенных для участия в показательном матче звезд российского тенниса Елены Лиховцевой и Игоря Куницына. 

Фото: пресс-служба

В детском спортивном празднике приняли участие команды клубов-участников Единой российской теннисной лиги (ЕРТЛ) 10s Minitennis: из Академий Александра Островского в Химках и в Туле, школы тенниса J-PRO и ТЦ "Долгопрудный". Было много захватывающих состязаний, ну а победила, как всегда, Дружба! А затем состоялся показательный матч между парами Елена Лиховцева/Игорь Куницын и Анастасия Потапова/Никита Зимин, который почтил своим вниманием Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко. На этот раз опыт взял верх над молодостью – 6/2. Однако участники на этом не остановились и решили провести еще одну короткую (игра начался со счета 2/2) встречу, поменявшись партнерами.

В итоге женской паре Лиховцева/Потапова противостоял мужской дуэт Куницын/Зимин, в котором победа, естественно, осталась на стороне представительниц прекрасной половины человечества. По ходу первого матча для создания пущего эффекта общий свет на время погасили, оставив только декоративное освещение неоновых огней, также были подсвечены разметка корта и сетка. На ракетки участников было нанесено специальное светоотражающее покрытие – ощущения непередаваемые! В таких необычных условиях теннисисты провели пару геймов, после чего поединок продолжился в привычных условиях. Специальным гостем мероприятия выступила популярная ведущая Софья Тартакова! 

Ну а завершился 4-й день TE1 O1 Properties Christmas Cup на Красной площади, куда все дружно отправились вечером на лимузинах после окончания парного поединка у мальчиков! Благо и погода нам на этот раз благоприятствовала: впервые за 5-летнюю историю турнира не было сильного мороза! Но теплые пледы, согревающий чай и аппетитные блинчики с икрой всё равно были наготове! После окончания финалов состоялась красочная церемония награждения. Победители получили заслуженные награды и подарки, ну а затем перед общим фото на пьедестале почета и участников, и организаторов, накрыл дождь из золотистого конфетти под песню опять же таки группы Queen: We are the Champions!

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