Звезды мирового балета отметят в Кремле 80-летие Рудольфа Нуреева

24 марта 2018 года на главной сцене страны, в Государственном Кремлевском Дворце, в рамках проекта "Автографы и имиджи" состоится гала-концерт звезд мирового балета "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее". Мероприятие приурочено к 80-летию легендарного артиста Рудольфа Нуреева как дань памяти гениальному танцовщику и хореографу.

"Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее" – это первый концерт нового ежегодного проекта Андриса Лиепы "Автографы и имиджи". Благодаря этому проекту широкая зрительская аудитория сможет познакомиться с творчеством выдающихся артистов балета XX века, чьи имена навсегда вошли в историю. В отличие от других балетных гала-концертов, на мероприятиях из серии "Автографы и имиджи" зрители услышат рассказ о знаковых артистах прошлого, увидят редкие документальные кадры из их жизни. Знатоком и ведущим, неторопливо и увлекательно повествующем о всех перипетиях творческих и личных судеб легендарных артистов балета, станет сам Андрис Лиепа. Это серия концертов-посвящений, первым из которых станет мероприятие в честь Рудольфа Нуреева.

Рудольф Нуреев. Одержимый. Неистовый. Дерзкий. Блестящий виртуоз с экзотической внешностью, он был самым ярким танцовщиком XX века. Именно он произвел настоящую революцию в области мужского танца. Его необычайная пластичность в неожиданной комбинации с мощной динамикой производили оглушительное впечатление: варварские прыжки и восхитительная гибкость поражали самую искушенную публику во всем мире.

Именно его дуэту с легендарной Марго Фонтейн принадлежит занесенный в Книгу Гиннесса рекорд по количеству вызовов на поклон – после спектакля "Лебединое озеро" в Венской государственной опере в 1964 году занавес поднимался больше восьмидесяти раз!

На его спектакли было невозможно попасть – люди разбивали палатки у зданий оперных театров и дежурили по несколько суток, мечтая достать билет на выступление.

Открывший Сильви Гиллем, Шарля Жюда, Изабель Герен, Мануэля Легри и Лорана Илера, танцевавший с Марго Фонтейн, Мартой Грэхем, Иветт Шовире и Карлой Фраччи, он был безусловной легендой еще при жизни, оставаясь одинаково убедительным как в классическом балете, так и в современной хореографии.

24 марта 2018 года в честь юбилея Нуреева на сцене Государственного Кремлевского дворца соберутся звезды мирового балета, чтобы выразить свое уважение и признательность гениальному танцовщику. В концерте примут участие лучшие представители мужского классического танца наших дней, среди которых Семен Чудин (Большой театр России), Вадим Мунтагиров (Ковент-Гарден), Денис Родькин (Большой театр России), Владимир Шкляров (Мариинский театр), Ксандер Париш (Мариинский театр), Якопо Тисси (Большой театр России), Бахтияр Адамжан (Astana Opera), а также их блистательные партнерши. Артисты покажут знаковые номера, прославившие Нуреева и его танец.

В концерте "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее" в качестве почетного гостя примет участие друг и ученик Рудольфа, легендарный французский хореограф и танцовщик Шарль Жюд.

Во время концерта будут показаны редкие документальные кадры из жизни великого артиста.

Концерт пройдет при поддержке Фонда Рудольфа Нуреева (The Rudolf Nureyev Foundation).

Билеты – от 500 до 10 000 рублей. Возрастная категория – 6+