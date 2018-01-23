Евгения Медведева стала новым послом красоты Pantene Pro-V

Pantene Pro-V с гордостью объявляет о начале сотрудничества с выдающейся российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Рекламная кампания с ее участием будет называться "Сильнее с Pantene. Несмотря ни на что".



Pantene Pro-V в полной мере разделяет главные спортивные ценности: стремление к совершенству и желание достичь максимального результата. Евгения Медведева – сильная и целеустремленная девушка и талантливая спортсменка – идеальное воплощение духа Pantene Pro-V, поэтому решение о сотрудничестве стало естественным шагом для обеих сторон.

"Я очень рада, что стала послом красоты Pantene Pro-V. Я разделяю философию бренда, ведь сила – это действительно новая красота. Быть сильной – значит быть неуязвимой. В жизни случается всякое – иногда кажется, что хуже уже быть не может, но, именно преодолевая трудности, мы становимся сильнее, несмотря ни на что. Быть сильной – значит быть красивой!" – говорит Евгения.

Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и Европы, может заслуженно гордиться не только своими спортивными достижениями, но и тем, насколько здоровыми выглядят ее волосы, несмотря на привычную для фигуристки тугую прическу и ежедневные интенсивные тренировки на льду.

Сотрудничество Pantene Pro-V с Евгенией Медведевой станет продолжением традиции, в рамках которой бренд поддерживает спортсменок, выступающих в различных видах спорта. Именно они не понаслышке знают, насколько сильными нужно быть, чтобы преодолеть все трудности и сложности, которые встречают их на пути к победе.

Евгения Медведева – российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призер Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Заслуженный мастер спорта России, обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.