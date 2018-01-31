В Москве пройдет IV Международный турнир Святого Георгия

IV Международный турнир Святого Георгия пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" с 30 апреля по 2 мая 2018 года. Планируется, что в мероприятии примут участие около 120 ведущих реконструкторов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы ожидают рыцарей из Канады, Великобритании, Голландии и Белоруссии, ранее не участвовавших в московских соревнованиях.



Турнир Святого Георгия зарекомендовал себя как один из крупнейших в мире историко-реконструкторских фестивалей, в деталях восстанавливающий реалии рыцарского Средневековья. Это единственный в России открытый международный рыцарский турнир, сопоставимый по масштабу только с турнирами во Франции и Австралии. "ТСГ смог собрать на свою площадку любителей истории разных направлений, – говорит Дмитрий Борисович Антонов, директор Государственного Научно-Исследовательского института Реставрации, - Одни – возрождают средневековые традиции быт, костюм, ремёсла, кухню, другие – выводят представление средневековой техники владения оружия на уровень зрелищного, с современной точки зрения шоу, не отклоняясь от исторической достоверности". Ежегодно посмотреть состязания приезжают тысячи зрителей.

Как и в предыдущие годы, гостей турнира ждет незабываемое зрелище: джостинг – сшибка двух всадников, вооруженных цельнодеревянными копьями, меле – групповые схватки верхом, и поединки на двуручном оружии. Также останутся в программе полюбившиеся публике упражнения с оружием – Skill-At-Arms (SAA). Разумеется, все будет происходить по-настоящему – с риском, невероятным азартом и драйвом.

2018 год – предъюбилейный, и в свете предстоящего 5-летия уже на четвертом турнире появятся различные новшества. Расширится программа соревнований: пешие состязания рыцарей станут не просто частью программы, а отдельным полноценным турниром. Победителя этого состязания ждет специальный приз.

Турнир станет еще более комфортным как для гостей, так и для участников. Для проведения автограф-сессий будет отведено специальное место, а график встреч будет объявлен заранее. Появятся стенды, информирующие посетителей о текущем положении бойцов в турнирной таблице. Данные будут обновляться каждое утро. Все торговые точки, включая фудкорт, переместятся в верхнюю часть парка. В районе ристалища останется только историческая ярмарка.

Организаторы соревнований уверены, что благодаря этим нововведениям гости турнира смогут еще глубже погрузиться в атмосферу Позднего Средневековья и насладиться увлекательным и красочным шоу без досадных помех.