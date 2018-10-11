Магазин "O,matras!" представил новый функционал для выбора оптимального матраса

Представители магазина обратили внимание на то, что посетитель сайта может в любой момент обратиться за консультационной помощью, если у него возникнут проблемы с выбором или оформлением покупки – посредством телефона, популярных мессенджеров и онлайн-чата.

Вместе с тем, персонал магазина подготовил удобную и понятную форму для самостоятельного поиска, анализа и сравнения доступных моделей из каталога ретейлера. По мнению представителей "O,matras!", специально разработанная многоступенчатая система подбора "идеального матраса", как минимум, ознакомит потенциальных покупателей с базовыми отличиями изделий и поможет грамотно спланировать бюджет.

Новый функционал представлен в виде таблицы, которая включает более 10 основных поисковых фильтров. Руководствуясь собственными представлениями об идеальном матрасе, пользователь может опционально использовать все или только несколько значений для конкретизации поисковых результатов.

Для начала, функционал подразумевает подбор по размерам изделия, включая высоту матраса. Также имеется возможность указать желаемую жесткость, выбрав подходящий вариант из шести предложенных, включая комбинированную жесткость (по желанию указывается жесткость обеих сторон).

Если потенциального покупателя интересует пружинный матрас, дополнительно указывается тип пружинного блока. В качестве основных, но также опциональных параметров выбора выступают: производитель, максимальная нагрузка на спальное место. Графа наполнителей представлена с кратким описанием каждого материала.

Отличием поискового функционала "O,matras!" являются представленные в отдельной категории отзывы потребителей. Для удобства анализа информации в комментариях клиентов указывается фото и название модели, отдельно ее недостатки и достоинства, по мнению покупателя.

Вы можете воспользоваться новым функционалом на официальном сайте магазина, в разделе ортопедической спальной продукции и, основываясь на объективных критериях выбора, купить матрас.