Facebook голосует за ЛУЧШУЮ МАРКУ 2018

Остаются считанные дни для того, чтобы принять участие во всенародном голосовании за лучшие товары и услуги в рамках Премии доверия потребителей "Марка N1 в России – 2018". Проголосовавшие имеют реальный шанс получить в подарок от организаторов пригласительный билет на церемонию награждения победителей и большой предновогодний концерт в Кремле.

прочитано 364 раза В социальной сети Facebook и на сайте премии до 28 октября любой желающий может заполнить анкету и отдать свой голос любимому бренду, претендующему на звание "Марка N1 в России – 2018". ПО ТЕМЕ Дан старт ежегодной премии доверия потребителей "Марка №1 в России-2018" В каждой номинации можно отдать свой голос только за одного номинанта. Лауреатом становятся марки, набравшие наибольшее количество голосов. Итоги голосования будут подведены 31 октября 2018 года. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Государственном Кремлевском Дворце 14 декабря 2018 года. Часть билетов на праздничное мероприятие будет разыграна среди участников голосования. Билеты уже в продаже!

22 октября 2018, 13:37