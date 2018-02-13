Звезда "Голоса" готовит посвящение Муслиму Магомаеву

Прекрасный подарок к празднику Весны дарят организаторы грандиозного гала-концерта, посвященного Муслиму Магомаеву. Мероприятие пройдет на сцене Государственного Кремлевского дворца 4 марта 2018 года.



Солист – Методие Бужор

Специальный гость – Заслуженная артистка России Нина Шацкая

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"

Дирижер – Сергей Тарарин



На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным символом нашего искусства. Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и певец Методие Бужор подготовили специальную программу, посвященную памяти легендарного певца и композитора.



Необычайной красоты баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей. Диапазон его возможностей был необычайно широк – оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные сочинения азербайджанских и русских композиторов, эстрадные песни. В 60-е и 70-е популярность Магомаева в СССР была безграничной: выступления на многотысячных стадионах, гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом (Франция, Болгария, Польша, Канада, Финляндия, Иран и др. В 31 год певец был удостоен звания народного артиста СССР. Но, безусловно, высшая награда – это искренняя и безграничная любовь и память благодарных слушателей.

Успех популярного певца Методие Бужора основывается на трех "китах" – прекрасном голосе, великолепном профессиональном образовании и неповторимом обаянии. Он начал свою карьеру в труппе Московского театра "Новая опера", являлся приглашённым солистом в Лейпцигской опере, Михайловском театре оперы и балета, исполнял партии Гремина ("Евгений Онегин" Чайковского), Спарафучиле ("Риголетто" Верди), Сальери ("Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова) и многие другие. В 2007 году Методие Бужор познакомился с Муслимом Магомаевым. После этой встречи в творчестве Методие все большее место стала занимать классическая эстрадная песня. В 2009 году Методие Бужор принял решение, которое полностью изменило его карьеру – он оставил оперу и выбрал эстраду. И с этих пор самыми любимыми его песнями становятся песни из репертуара Муслима Магомаева. Методие Бужор признается, что встреча с известным певцом изменила его судьбу. "Я пою песни из репертуара великого артиста и, как отметили Муслим Магометович и Тамара Ильинична Синявская, у меня неплохо получается".

Еще большую популярность Методие Бужору принесло успешное участие в телешоу "Голос" и телепроекте "Две звезды".

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" заслуженно завоевал любовь москвичей, россиян и стал известным музыкальным брендом. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов, не оставляющую равнодушными никого из многотысячных слушателей всех возрастов.