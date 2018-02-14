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Пресс-релизы

Легендарные шоу Майкла Джексона и Уитни Хьюстон покажут в Москве

Белинда Дэвидс. Фото: пресс-служба
25 марта в Государственном Кремлевском Дворце покажут грандиозное шоу, на котором прозвучат легендарные хиты Майкла Джексона и Уитни Хьюстон. Дантанио и великолепная Белинда Дэвидс подарили им новое звучание и новую жизнь. 
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Дантанио обожает Майкла Джексона с детства. Он родился в музыкальной семье, начал петь и танцевать с 9 лет, его репертуар включал композиции в различных стилях и жанрах –  R'n'B, Swing, Jazz,  Reggae, Pop, он сам сочинял песни, выступал в театре и выпустил два сольных альбома. Несколько лет назад он смог осуществить свою мечту и начал выступать в Michael Jackson HIStory show.  Продюсер Джони Ван Гринсвен выбрал его из огромного числа претендентов – профессиональных певцов и танцоров, изображающих легендарного музыканта.  "Представлять Майкла Джексона очень важно для меня. Когда я готовлюсь к выступлению, музыка, костюмы, грим творят чудеса,  и я забываю, что я Дантанио и превращаюсь в Майкла Джексона", – делится певец. Самые популярные песни и неповторимая "лунная походка" Джексона в исполнении Дантанио неизменно  вызывают бурные аплодисменты зрителей. Это потрясающее концертное шоу, состоящее из композиций Майкла Джексона с огромным успехом было представлено  в Канаде, США, Австралии, Новой  Зеландии, Южной Африке.

Дантанио. Фото: пресс-служба

Белинда Дэвидс выступает на профессиональной сцене с 14 лет. Она обладает голосом диапазоном в 4 октавы и может петь в любом жанре, однако ее самый любимый  – R&B, а любимая певица – Уитни Хьюстон, которой она посвящает каждый свой концерт. Голоса Белинды Дэвидс и Уитни Хьюстон удивительно созвучны. "Это потрясающе! Белинда поёт совсем как Уитни! Её великолепный голос – настоящее украшение для известных всем песен, которые она исполняет с невероятной лёгкостью" (Musings & Musicals, 2015). В 2013 году Белинда Дэвидс прошла отбор среди 15000 претенденток на место солистки в шоу "The Greatest Love of All – Whitney Houston Show". С тех пор она гастролирует по всему миру и дарит новую жизнь песням своей любимой певицы, в том числе, и самым легендарным хитам из фильма "Телохранитель" – "I Will Always Love You" и "I Wanna Dance With Somebody". "На мгновение показалось, что Уитни Хьюстон жива...", – говорят зрители, услышав голос Белинды.

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" заслуженно завоевал любовь москвичей, россиян и стал известным музыкальным брендом. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов, не оставляющую равнодушными никого из многотысячных слушателей всех возрастов.

14 февраля 2018, 09:59
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 февраля 2018
просмотры: 123

Грандиозный фестиваль живого кино пройдет в Москве

Кино-шоу в формате Live Cinema Concert получили огромный успех по всему миру

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 февраля 2018
просмотры: 123

Дуэт "Непара" снова гастролирует по России

Бессменные солисты Александр Шоуа и Виктория Талышинская споют свои лучшие хиты

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 февраля 2018
просмотры: 123

К юбилею Победы в Москве установят самое большое в мире Красное Знамя

На территории парка "Патриот" установят Главный флагшток страны

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 февраля 2018
просмотры: 123

Звезда "Голоса" готовит посвящение Муслиму Магомаеву

Методие Бужор и оркестр "Русская филармония" выступят в Кремле

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 февраля 2018
просмотры: 123

Ночной концерт Хиблы Герзмава с аншлагом прошел в Москве

Вечер был посвящен итальянской опере XIX века

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 февраля 2018
просмотры: 123

В Москве пройдет вручение Международной музыкальной премии BraVo

В рамках мероприятия запланированы два грандиозных гала-концерта с участием самых ярких мировых звезд

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 февраля 2018
просмотры: 123

Evanescence возвращается в Россию

Группа покажет два мощнейших шоу в Москве и Санкт-Петербурге

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 февраля 2018
просмотры: 123

В Московской консерватории состоится ночной концерт с Хиблой Герзмава

Одна из самых востребованных российских оперных певиц выступит в столице

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 февраля 2018
просмотры: 123

Латин-рокеры "LASCALA" возвращаются в Россию

Большая концертная презентация нового альбома пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 февраля 2018
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Международный фестиваль фламенко пройдет в Москве

Лучшие российские и испанский артисты дадут концерта за два дня

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