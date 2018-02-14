Дуэт "Непара" снова гастролирует по России
Хочется отметить, что в составе дуэта не произошло никаких изменений – это бессменные солисты Александр Шоуа и Виктория Талышинская. Совсем недавно Виктория стала мамой, и по этой причине у дуэта на время была приостановлена гастрольная деятельность.
Концертная программа "Непары" составлена из самых известных хитов и лучших песен о любви и романтике. Каждое выступление дуэта – это живое исполнение, ваше прекрасное настроение, отдых душой и настрой на позитив. А что может быть важнее положительных эмоций, которые, как известно, излечивают от любой хвори и депрессии.
8 марта 2018 года в Московском Доме Кино пройдет праздничный концерт дуэта "Непара". Вместе с вами артисты споют любимые произведения из своего репертуара. Александр и Виктория гарантируют прекрасное настроение.
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