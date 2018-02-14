Грандиозный фестиваль живого кино пройдет в Москве

Кино-шоу в формате Live Cinema Concert моментально получили огромный успех по всему миру. Представьте себе: огромный экран, высочайшее качество фильма и живое исполнение всего саундтрека симфоническим оркестром. В записи идут только голоса актеров и спецэффекты, а для работы музыкантов используются сложные системы синхронизации. Для исполнения саундтреков приглашаются дирижеры международного уровня, имеющие специальный опыт и подготовку для исполнения таких постановок.

В грандиозном музыкальном проекте Festival Live Cinema Concert зрители смогут получить максимум впечатлений не только от сюжетов легендарных фильмов и игры актеров, но и от живого эмоционального исполнения музыки, где каждый звук, задуманный гениальным композитором, наполнен смыслом. Как часто именно музыка к фильму наполняет его непередаваемыми ощущениями, и дарит ему долгую жизнь и зрительскую любовь, и лишь по кусочку мелодии зритель вновь вспоминает испытанные эмоции.

Каждый зритель Festival Live Cinema Concert почувствует, что является свидетелем уникального культурного события, которое никогда больше не повторится.

Шоу-показы в рамках Festival Live Cinema Concert этой весной пройдут в новейшем зрительном зале – "Конгресс-центре" РЭУ им. Г.В. Плеханова, где установлен уникальный огромный светодиодный Full HD экран, а зал оборудован современным световым и звуковым оборудованием и удобными анатомическими креслами, причем все места в зале с отличным обзором.

"Гладиатор", "Завтрак у Тиффани", "Крестный отец" – фильмы, ставшие легендарными, обладатели множества наград и премий "Оскар" и "Грэмми". Фильмы, поведавшие драматические и трогательные истории, рассказавшие о целых эпохах в истории, создавшие особые образы, атмосферу и стили, которым подражают, повлиявшие на моду и поведение… Фильмы, которые хочется пересматривать вновь и вновь.

Ханс Циммер, Генри Манчини, Нино Рота – эти композиторы создали великую музыку, которая помогла кинофильмам стать особыми, запоминающимися, проникающими глубоко в сознание зрителей.

"ГЛАДИАТОР"



22, 23, 24 февраля в 19:30

Исторический фильм "Гладиатор" (Gladiator) побил все кассовые рекорды в 2000 году. Фильм получил премию "Оскар" за лучший фильм и ещё в 4 номинациях. Тогда Рассел Кроу был признан лучшим актёром за роль полководца Максимуса, проданного в рабство и восстановившего справедливость. Эпическая драма приобрела неслыханную популярность, во многом благодаря шедевральной музыке немецкого композитора Ханса Циммера. Специально для этой картины он создал один из лучших саундтреков в истории мирового кинематографа.

Фильм получил 23 премии и 21 номинацию, в том числе за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучшую музыку к фильму, среди них также 2 премии "Золотой глобус", 4 премии BAFTA, премия канала MTV и др. Фильм входит в список "250 лучших фильмов по версии IMDb".

Ханс Циммер – один из самых востребованный композиторов на планете, лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трёхкратный лауреат премии "Грэмми". В каждой стране, где любят качественное кино, обожают его музыку. Сегодня поклонники Циммера исчисляются миллионами, потому что его творения – масштабные и объёмные, как и те фильмы, для которых он пишет.

Ханс Циммер – лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трёхкратный лауреат премии "Грэмми". На сегодняшний день Циммер является автором музыки для десятков блокбастеров, в том числе "Пёрл Харбор", "Миссия Невыполнима 2", "Человек дождя", "Король Лев", "Пираты Карибского Моря", "Шерлок Холмс", "Мадагаскар" и др., а также компьютерных игр. А в списке "100 гениев современности", составленном газетой "The Daily Telegraph", Ханс Циммер занимает почётное 72-е место в компании выдающихся экономистов, политиков, учёных, писателей и музыкантов нашего времени.

"ЗАВТРАК У ТИФФАНИ"

7 марта в 19:30, 8 марта в 15:00 и 19:30

"Завтрак у Тиффани" (Breakfast at Tiffany's) (1961) – романтическая комедия, снятая режиссёром Блэйком Эдвардсом с участием Одри Хепбёрн и Джорджа Пеппарда по роману Трумена Капоте.

Для Одри Хепбёрн роль Холли Голайтли, легкомысленной эксцентричной фантазерки, ищущей богатого кавалера, стала, по признанию актрисы, самой яркой ролью в её карьере и одной из самых сложных. За роль в "Завтраке у Тиффани" Хепберн получила 750 тысяч долларов, став тогда самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

Образ героини, воплощенный Одри Хепбёрн и французским модельером Юбером де Живанши, создавшим для фильма знаменитое маленькое черное платье, на долгие годы стал воплощением элегантности, высокого стиля и очарования. Тысячи девушек до сих пор пытаются повторить его, а в сотнях кафе и офисов на стенах висят образы Одри Хепберн из картины.

Желание прикоснуться к этому стилю не ослабевает – редкая немецкая почтовая марка с образом Одри Хепберн из фильма стоит более 50 тысяч евро; черное платье героини было продано на аукционе Сhristie`s за 807 тысяч долларов, а сценарий фильма с пометками Одри Хэпберн был продан за рекордную для сценариев сумму – 632,7 тыс. фунтов.

Песня "Moon River", исполненная Одри Хепберн, стала одним из популярных джазовых "стандартов", возглавила хит-парад Billboard Hot 100, и принесла композитору Генри Манчини и автору текста Джонни Мерсеру премию "Оскар" в 1962 году. За лучшую музыку к этому фильму Манчини получил премию "Грэмми" и еще один "Оскар". Фильм был удостоен также премий Гильдии сценаристов США, "Давид ди Донателло" лучшей зарубежной актрисе (Одри Хепбёрн), и нескольких номинаций как лучшая комедия, работа режиссера, художника, в т.ч. на "Золотой Глобус".

Американский дирижёр и кинокомпозитор Генри Манчининаписал музыку почти к 500 фильмам и телесериалам, выпустил 90 альбомов в разных стилях – от биг-бэнда и лёгкой классики до поп-музыки. Он проводил более 50 выступлений в год и дирижировал почти всеми ведущими симфоническими оркестрами мира. Генри Манчини был беспрецедентное количество раз номинирован на "Грэмми" – 72 раза, выиграв 20, включая награду "За жизненные достижения". Кроме того, он был номинирован на 18 премий "Оскар", и 4 раза выиграл. Он также получил "Золотой Глобус" и был номинирован на две "Эмми".

"КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ"

9 марта в 19:30, 10 марта в 15:00 и 19:30

"Крёстный отец" (The Godfather) (1972) – эпическая гангстерская драма о сицилийской мафии режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы по роману Марио Пьюзо. В главных ролях снялись Аль Пачино, Марлон Брандо и Джеймс Каан. Можно сказать, что именно эта роль открыла для Аль Пачино дорогу в мировой кинематограф и принесла ему первую номинацию на "Оскар".

Этот фильм считается величайшим гангстерским фильмом по мнению Американского института киноискусства. Снятый в классической по своей простоте манере со статичными планами, благодаря режиссуре Копполы, выдающейся актерской игре и драматичному сценарию, фильм завораживает буквально выписанным на экране контрастом между добром и злом, светом и тьмой.

Зрители были так впечатлены, что при небольшом бюджете в 6 миллионов долларов фильм собрал в прокате 268,5 миллиона.

Фильм получил 3 премии "Оскар": как лучший фильм года, за лучший адаптированный сценарий, актёрскую работу Брандо, 5 премий "Золотой Глобус", премию BAFTA за лучшую музыку к фильму – и ещё 19 различных наград и 17 номинаций. Фильм входит в первую пятёрку "250 лучших фильмов по версии IMDb".

Песня Speak Softly Love – ключевая музыкальная тема фильма, прославившаяся на весь мир. За лучшую музыку к фильму в 1973 композитор Нино Рота получил премии "Грэмми", BAFTA и "Золотой Глобус", и был номинирован на "Оскар", хотя эту номинацию отменили (он переработал мелодию из написанной им прежде к фильму "Фортунелла" (1958). Но в 1974 за ту же тему любви во второй части "Крёстного отца" Нино Рота получил заслуженного "Оскара".

Итальянского композитора и дирижера Нино Рота можно назвать одним из создателей особого стиля итальянского кинематографа. Он всемирно известен как автор музыки ко всем фильмам Федерико Феллини, а также кино– и театральными работами с Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли, Фрэнсисом Фордом Копполой и др. Он создал огромное количество произведений для оркестра, которые с успехом исполняются во всем мире. Нино Рота – лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Грэмми", "Серебряная лента".

Концертный зал Конгресс-Центра РЭУ им. Г.В. Плеханова



г. Москва, Стремянный переулок, д.28 с.2А, м. Серпуховская.



