Петр Налич подарит женщинам Большой Весенний концерт

Известный певец, поэт, любимец женской аудитории Петр Налич готовит уникальную праздничную программу под названием "Большой Весенний концерт", который состоится 8 марта в московском клубе Известия Hall.

В международный Женский день на одной из самых крупных площадок столицы Петр Налич исполнит свои лучшие композиции в сопровождении неизменного оркестра, что станет теплым и приятным подарком не только для женской аудитории, но и для всех ценителей качественной музыки.

"Прозвучат песни о любви разных лет, и конечно, танцевальные композиции с прямой бочкой", – заявляет певец в своем официальном обращении. Также обещается множество сюрпризов, которые создадут весеннее настроение, и несомненно, порадуют зрителей всех возрастов.

8 марта 2018 года

Москва, Известия Холл, Пушкинская пл., д.5

Начало в 20.00

Возрастная категория 12+

Билеты на сайте и в кассах города.