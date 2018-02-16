Александр Добронравов даст юбилейный концерт в Москве

В честь своего 55-летия певец и композитор Александр Добронравов готовит фантастический подарок – юбилейный сольный концерт в Вегас Сити Холле 7 марта 2018 года.



Любовь к творчеству Александра Добронравова заслужена неподдельной искренностью его песен, глубиной и мелодичностью, что вызывает глубокое уважение у публики, которую смело можно назвать думающей и понимающей хорошую, качественную музыку. Его песни исполняют: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Александр Малинин, Александр Буйнов, Владимир Пресняков и многие другие артисты нашей страны. Музыка и песни Александра Добронравова никого не оставляют равнодушными.

В юбилейной концертной программе Александра Добронравова прозвучат любимые хиты "Как упоительны в России вечера", "Одинокая волчица", "Ромашки для Наташки", "Где-то за тучами", "Крик на морском берегу", песни с альбома "Нежданно-Негаданно", которые успели завоевать любовь зрителей, а также, премьеры абсолютно новых песен. Его песни знают, любят и слушают абсолютно все.

7 марта 2018 года в Вегас Сити Холле вас ожидают неожиданные сюрпризы, непринужденная дружеская атмосфера, прекрасная музыка и замечательный голос Александра Добронравова.