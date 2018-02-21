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Пресс-релизы

Илья Авербух организует тур в поддержку российских олимпийцев

Илья Авербух. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Илья Авербух объявил о старте гастрольного тура "Вместе и навсегда". В этом году тур будет посвящен Олимпиаде-2018, и в нем впервые примут участие танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин, несправедливо отстраненная от участия в соревнованиях. Еще одним сюрпризом для зрителей станет выступление неоднократного  призера чемпионатов Европы и мира Елены Радионовой, а также многократного призера Чемпионатов Европы Максима Ковтуна. 
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В гастрольных шоу также примут участие Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков и другие известнейшие фигуристы. Тур стартует 23 февраля и пройдет более чем в 20 городах России, и в каждом из них будут развернуты российские флаги. Таким образом Авербух и его звездная команда продемонстрируют свою поддержку олимпийцам, а также покажут, насколько важно вместе преодолевать испытания и не сдаваться, даже в самых сложных ситуациях.   

"Все мы знаем сложности, которые легли сейчас на нашу команду. Нашим туром "Вместе и навсегда" мы хотим выразить свою солидарность с ними и поддержать в это непростое время. Впервые с нами поедут олимпийские чемпионы Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также сильнейшие спортсмены из действующей российской сборной Елена Радионова и Максим Ковтун. И, конечно, для меня большая честь пригласить к нам в команду призеров чемпионата Европы Александру Степанову и Ивана Букина. Ребята блестяще выступили на соревнованиях этого сезона, их абсолютно несправедливо, без объяснения причин не пустили на Олимпиаду, хотя они даже не выступали в Сочи, и к ним не может быть никаких вопросов. Я горжусь тем, что в настоящее время наша команда объединяет в себе лучших фигуристов разных поколений, в том числе самых молодых, и мы единственные, кто может позволить себе крупные гастрольные туры по всей России", – говорит Илья Авербух. 

За 13 лет существования компания Продюсерская компания Ильи Авербуха создала грандиозные и уникальные ледовые шоу с участием звезд мирового фигурного катания, которые посмотрели миллионы человек по всему миру, а Илья Авербух получил премию ТЭФИ в номинации "Продюсер", премию "Звезда театрала" за первый мюзикл на льду, а также премию им. Олега Янковского за спектакль "Кармен". Во многом благодаря проектам Ильи Авербуха фигурное катание вернулось не только на экраны телевизора, но и на катки во всех городах России. С каждым годом все больше людей впервые открывают для себя этот прекрасный зимний вид спорта и проведения досуга. В настоящее время компания Ильи Авербуха - бесспорный лидер в  области ледовой шоу-индустрии не только в России, но и мире. В ледовых проектах Авербуха органично уживаются драматический театр, живой вокал и музыка, цирк, передовые сценографические технологии и, конечно, фигурное катание мирового уровня. Стать частью команды Авербуха удается только лучшим из лучших – во всех ледовых шоу компании принимают участие звезды мировой величины, олимпийские чемпионы разных лет, чемпионы мира и Европы. В гастрольном туре "Вместе и навсегда" на суд зрителей предстанет уникальное шоу, которое составит достойную конкуренцию лучшим постановкам Европы.

Гастрольный тур "Вместе и навсегда" стартует 23 февраля в подмосковской Балашихе. Только за ближайшие два месяца фигуристы побывают в крупнейших городах России, в том числе Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Саратове, Сочи и других.
  

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