Глюк’оZа и "Маша и Медведи" зажгут в Сочи
Вместе с гостями онизажгут под лучшие хиты прошедших 20 лет MTVв России. На главной сцене в этот день выступят Глюк’оZа, Мистер Малой, группа "Маша и Медведи" и другие.
"Появление MTV Россия 20 лет назад стало настоящей бомбой! Телеканал быстро стал главным медиа для молодых, экспертом в вопросах музыки и стиля жизни. На эфирах MTVвыросло не одно поколение россиян. И до сих пор мы продолжаем говорить с молодежью на одном языке. Мы рады, что проводим наш опен-эйр именно на "Роза Хутор", главном зимнем курорте России. Здесь все поколения MTV встречаются на олимпийских склонах. Будем зажигать в перерыве между дневными и вечерними катаниями. Приглашаем всех на самую жаркую вечеринку зимы!" – сказала руководитель MTV Россия Яна Чурикова.
Попасть на фестиваль совершенно бесплатно сможет каждый желающий. Мероприятие начнется в 16:00 по московскому времени.
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