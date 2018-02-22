Глюк’оZа и "Маша и Медведи" зажгут в Сочи

Телеканал MTV Россия отмечает свое 20-летие в России 24 февраля на центральной площади зимнего курорта "Роза Хутор". Ведущими фестиваля под открытым небом станут звезды разных поколений MTV: Тата и Александр Анатольевич.



Вместе с гостями онизажгут под лучшие хиты прошедших 20 лет MTVв России. На главной сцене в этот день выступят Глюк’оZа, Мистер Малой, группа "Маша и Медведи" и другие.



"Появление MTV Россия 20 лет назад стало настоящей бомбой! Телеканал быстро стал главным медиа для молодых, экспертом в вопросах музыки и стиля жизни. На эфирах MTVвыросло не одно поколение россиян. И до сих пор мы продолжаем говорить с молодежью на одном языке. Мы рады, что проводим наш опен-эйр именно на "Роза Хутор", главном зимнем курорте России. Здесь все поколения MTV встречаются на олимпийских склонах. Будем зажигать в перерыве между дневными и вечерними катаниями. Приглашаем всех на самую жаркую вечеринку зимы!" – сказала руководитель MTV Россия Яна Чурикова.

Попасть на фестиваль совершенно бесплатно сможет каждый желающий. Мероприятие начнется в 16:00 по московскому времени.