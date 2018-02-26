В СК "Олимпийский" состоится праздничный концерт Ирины Аллегровой

Аллегрова – женщина-эпоха, яркая, эпатажная, пронзительно харизматичная и безмерно любимая миллионами поклонников во всем мире. Под звуки ее голоса мы сходили с ума в восьмидесятых, влюблялись в девяностых и строили семьи в двухтысячных.



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