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Всемирно известная японская пианистка Кейко Мацуи выступит в Москве

Кейко Мацуи. Фото: riffagency.ru
21 марта 2018 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится концерт всемирно известной японской пианистки и композитора Кейко Мацуи.
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Кейко Мацуи – пианистка и композитор, которая, без преувеличения, покорила весь мир и стала живой легендой! Страсть к музыке поразила Кейко в пятилетнем возрасте, и с тех пор роман таланта по имени Кейко Мацуи и музыки не угасает ни на минуту. Дискография артистки насчитывает более 20 альбомов, а первый из них "Капля воды" (Drop Of Water) увидел свет в далеком 1987 году.

"Я всегда хотела писать мелодии, которые остаются в сердцах людей и живут вечно, как традиционная или классическая музыка", – говорит она. 

Не только любители музыки, но и критики затрудняются дать однозначное описание стиля, в котором работает Кейко. Среди ее сочинений вы найдете произведения, которые называют "современным джазом" или даже "современной музыкой для взрослых", но кроме собственно джазовых интонаций в творчестве г- жи Мацуи определенно присутствует столь модный ныне нью-эйдж. Это отличный расслабляющий фон для любого времени суток и любой компании. Кейко Мацуи по праву считается одной из самых ярких звезд в области инструментальной музыки. Она обладает талантом написания незабываемых мелодий, которые описывает как "зеркало, или отражения себя в любой момент". Вольная душа и творческие гены обеспечили ей невероятную возможность делить сцену с такими известными личностями, как Стиви Уандер, Майлс Дэвис, Дэйв Коз, Хью Масекела и Боб Джеймс. 

Музыка Кейко Мацуи не знает границ, а смешения различных музыкальных влияний сделали ее стиль поистине уникальным. "Музыка безгранична и создает единство среди людей. Не один раз я убеждалась в том, что музыка спасает меня. Между мной и поклонниками моего творчества всегда присутствует связь. Вместе, а также с помощью моей музыки мы разделяем гармонию". Главным отличием грядущего выступления японской звезды инструментальной музыки от прошлогоднего будет то, что на этот раз концерт Кейко Мацуи будет еще более личным для артистки и каждого слушателя в зале по отдельности – ибо это будет во истину сольный концерт – только вы в зале и Кейко за роялем на сцене!

21 марта 2018 года

Время начала: 19.00

Место: Московский Международный Дом музыки, Светлановский зал

Адрес: Космодамианская набережная, дом 52, строение 8 Стоимость билетов: от 1200 до 5000 руб.


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