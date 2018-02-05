Международный фестиваль фламенко пройдет в Москве

Страстные ритмы, завораживающие голоса, экспрессия танца – настоящий адреналиновый коктейль. В середине февраля Москву наполнят звуки знойной Андалусии. Фестиваль фламенко. Фестиваль музыки. Фестиваль жизни, в самом ярком ее проявлении. Viva la vita! Viva la "Flamencura"!



Фестиваль "Flamencura" – новая российская традиция. В российской столице он пройдёт уже в третий раз. Звёзды Испании и России соберутся в московских залах, чтобы разделить со зрителями свою любовь к уникальной культуре фламенко.

Три концерта за два дня, лучшие российские и испанский артисты на одной сцене, а также возможность показать себя и свой коллектив в рамках Фестиваля, обменяться опытом, пообщаться с единомышленниками и получить ценные сувениры и грамоты.

Фестиваль "Flamencura" откроет мир фламенко для российского слушателя с новой стороны. 17 февраля в концертном зале Центрального Дома Художника коллектив Flamenсura совместно с известными кантаорами Пабло Олива и Давид де Хосе закроют фестиваль концертом, а так же наградят участников фестиваля грамотами и памятными подарками.

Предшествовать этому будут два фестивальных дня.

14 февраля – в Испанском культурном центре им. Сервантеса пройдет открытие фестиваля и пресс-ланч с Пабло Олива, Давид де Хосе и участниками коллектива " Flamenсura".

15 февраля – дневной и вечерний концерты в клубе Алексея Козлова. Здесь состоится настоящий баттл-фламенко! Профессионалы со всей страны сойдутся на сцене в жаркой танцевально-музыкальной битве! Шоу разделится на две части – дневную и вечернюю. В первой части участники фестиваля выступят в сопровождении фонограммы. Во второй части – только живая музыка. На сцену клуба Алексея Козлова допустят лишь тех артистов, которые пройдут строжайший отбор. Так что публике гарантировано незабываемое шоу.

Хедлайнерами фестиваля станут мастера фламенко, выдающиеся испанские кантаоры Пабло Олива, Давид де Хосе, а также виртуозный гитарист, пианист и композитор, президент фестиваля Алексей Стародубцев и его коллектив "Flamencura".

Давид де Хосе родился в районе Сабадель в Барселоне, Испания. Артистическую карьеру начал в возрасте 25 лет. Много лет посвятил внимательному изучению чарующего мира танца фламенко, посвятив себя именно пению для танца. Сотрудничал с различными коллективами в стилях фламенко-фьюжн, румба, фламенко-поп. Также работал в проектах Де Пало Санто, Арте и Перкусьон, Кантака. Работал с артистами высокого уровня, такими как Исаак Вигерас, Мария дель Мар Фуентес, Олайя Сигронча, Диего Кортес, Хосе Андрес Кортес, Хосе Сантьяго "эль Чоте", Кости "эль Чато", Луис эль Замбо, Рафаэль Канисарес, Салао, Мигель де ла Толеа, Пиранья, Монтсе Кортес, Марина Эредиа, Капуйо де Херес и другими. За свою стремительную артистическую карьеру успел принять участие в интернациональных проектах в разных частях мира, таких как Mont de Marzan y Lemans con Chispas de Circo, 30 Nits de Sabadell, De Jerez a Ca’Noriac, Zambreando en Puerto Rico и других. Сейчас принимает участие таких профессиональных проектах, как Babel, compañia del Costi "el Chato", compañia de Teo Varea. Также сотрудничает с проектом Flamenco vivo, появившемся на свет в Пуэрто Рико под руководством знаменитой танцовщицы Кармелы Отеро. Работает в различных таблао Барселоны, таких как Tarantos, Palau Delmases, Palacio del Flamenco, а также преподает в музыкальных учебных заведениях на своей родине и за рубежом.

Пабло Олива – кантаор фламенко родом из Кадиса. Имеет большой опыт работы как внутри страны, так и на интернациональном уровне. Много лет сотрудничает с профессиональными артистами фламенко, как в Испании, так и в Греции, Франции, Соединенных Штатах Америки, Австралии.

Пабло обладает разносторонней манерой пения, и в канте более ценит эмоцию, нежели технику. Свое мастерство он оттачивал в Консерватории Артуро Сориа, а так же на выступлениях в лучших таблао города и страны. Пабло работает в труппе Хосе Мерсе и его новом спектакле Мерсе Симфонико.

Концерт коллектива Flamencura под руководством гитариста и композитора Алексея Стародубцева – это удовольствие для слуха и для души. Это изысканная авторская музыка и традиционное фламенко в великолепном исполнении. Это возможность наполнить душу атмосферой солнечной Испании, проникнуть в сокровенные тайны самобытной культуры, погрузиться в медитацию и почувствовать дыхание времени. Ощущение праздника захватывает и не покидает публику на протяжении всего концерта.

Алексей Стародубцев изучал музыку разных стран – Индии, Латинской Америки, Армении, Азербайджана. Его музыку можно отнести к жанрам: этника, world music, и найти в ней отголоски джаза и фьюжн. В своих программах Алексей использует традиционные народные жанры фламенко и богатый репертуар собственных композиций. В результате такая разноплановая работа и большая творческая энергия воплотились в яркие, запоминающиеся выступления, которые привлекают поклонников фламенко на лучших площадках в России, и – что немаловажно – в Испании. Алексей также написал музыку к трем кинофильмам. Flamencura является участником многих фестивалей, в том числе: "Мистерия", "Gran Noche Flamenca", "Viva España". На этот раз Flamencura представит программу, в которой важное место займет рояль.