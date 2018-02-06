В Московской консерватории состоится ночной концерт с Хиблой Герзмава

9 февраля в Большом зале консерватории состоится ночной концерт Народной артистки России Хиблы Герзмава (сопрано), солиста Большого театра Арсена Согомоняна (тенор) и Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, Народный артист России Александр Сладковский. На вечере прозвучат арии из опер Дж. Верди и Г. Доницетти.



Сегодня Хибла Герзмава – одна из наиболее востребованных российских певиц на мировой оперной сцене. Хибла желанная гостья в ведущих оперных театрах мира. В декабре 2016 года Хибла дебютировала на сцене Большого театра в роли Елизаветы Валуа ("Дон Карлос" Дж.Верди), а в 2017 году исполнила эту партию на французском языке в новой постановке знаменитого польского режиссера Кшиштова Варликовского в Парижской Национальной опере. Также в 2017 году Хибла дебютировала на сцене легендарного театра Ла Скала в роли “Анны Болейн'' в одноименной опере Г.Доницетти. Ее рабочий график расписан на год вперед. Однако, несмотря на репертуарную занятость, Хибла Герзмава вновь порадует московскую публику концертом в Большом зале Московской консерватории.

На предстоящем вечере Хибла выступит с солистом Большого театра тенором Арсеном Согомоняном. Артисты уже выступали на одной сцене – исполняли Дуэт Дездемоны и Отелло из оперы "Отелло" Дж. Верди в мае этого года. После удачного дуэта, который был тепло воспринят публикой, Хибла решила пригласить Арсена Согомоняна вновь спеть с ней на одной сцене.

Хибла Герзмава (сопрано). Народная артистка России и Народная артистка Республики Абхазия Хибла Герзмава в 1994 году окончила вокальный факультет Московской Государственной консерватории (педагоги – профессор И. И. Масленникова, профессор Е. М. Арефьева), в 1996 году – аспирантуру при Московской консерватории по классу профессора Масленниковой. С 1995 года – солистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Хибла Герзмава – приглашенная солистка ведущих оперных театров мира, таких как Мариинский Театр, Лондонская Королевская Опера "Ковент Гарден", Метрополитен-Опера Нью-Йорка, Венская, Парижская, Римская, Баварская государственные оперы и многих других. Хибла Герзмава стала единственной обладательницей Гран-при Международного конкурса им. Чайковского среди вокалистов, впервые удостоенной этой высшей премии в истории конкурса. Она выступала с такими выдающимися музыкантами и дирижерами, как Лорин Маазель, Антонио Паппано, Марко Армильято, Адам Фишер, Ирже Белоглавек, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Александр Рудин, Михаил Плетнев, Владимир Федосеев, Василий Синайский и многими другими. В феврале 2014 года Хибла приняла участие в Церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, исполнив Финальную песню "Олимпийский вальс" в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Хибла Герзмава – обладательница театральной премии Золотой Орфей и премии Casta Diva в номинации Лучшая певица, Российской Национальной театральной премии Золотая Маска, а также Премии Москвы в области литературы и искусства. Хибла – лауреат первой независимой премии в области высших достижений литературы и искусства Триумф.

Арсен Согомонян (тенор), окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса (класс Рафаэля Акопянца). Еще будучи студентом стал солистом Армянского академического театра оперы и балета им. А. Спендиарова, где исполнял партии Жоржа Жермона ("Травиата" Дж. Верди) и Шарплеса ("Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини).

В 2009 году стажировался в Италии. С 2010 года – солист Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Среди исполненных партий: Фигаро ("Севильский цирюльник" Дж. Россини), Белькоре ("Любовный напиток" Г. Доницетти"), Жорж Жермон ("Травиата" Дж. Верди), Елецкий ("Пиковая дама" П. Чайковского), Наполеон ("Война и мир" С. Прокофьева), Таддео ("Итальянка в Алжире" Дж. Россини).

Гастролировал в Испании, Франции, Великобритании, Китае, ЮАР, а также во многих городах России. В 2015 г. дебютировал в Большом театре в партии Жоржа Жермона ("Травиата").

Александр Сладковский, российский дирижер. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, заслуженный и народный артист России.

Окончил Московскую военно-музыкальную школу МО СССР по классу трубы, Московскую консерваторию – Военно-дирижерский факультет и Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (класс профессора В. А. Чернушенко).

Как дирижёр дебютировал в Государственном театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории в 1997 г. с оперой Моцарта "Так поступают все". В 1999 г. А. Сладковский стал лауреатом III Международного конкурса имени С. С. Прокофьева.

Александр Сладковский выступал в концертах с известными российскими и зарубежными исполнителями. Среди них Д. Мацуев, Ю. Башмет, М.Плетнев, Б. Березовский, Б. Дуглас, Н. Луганский, А. Торадзе, Е. Мечетина, К. Башмет, В. Третьяков, Г. Кремер, В. Репин, Н. Цнайдер, Ю. Рахлин, С. Крылов, А. Баева, Д. Ситковецкий, Д. Герингас, А. Князев, М. Брунелло, А. Рудин, А. Менезис, М. Кабалье, О. Бородина, Х. Герзмава, Суми Чо, С. Кермес, Л. Казарновская, А. Шагимуратова, Д. Алиева, Д. Хворостовский, П. Доминго, К.Стоянова, В. Герелло, Р. Аланья, И. Абдразаков, С. Накаряков, И. Федоров, А. Огринчук, М.Фолле.

В качестве приглашенного дирижера также сотрудничал с оркестром Государственного академического Большого театра России, Государственным академическим оркестром России, Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского, Национальным филармоническим оркестром России, с оркестром Symphonica-Siciliana (Италия), с Дрезденским филармоническим оркестром, с Симфоническим оркестром Нижней Саксонии, с оркестрами Московской, Новосибирской и Белградской филармонии, с Симфоническим оркестром Будапештской Национальной оперы, оркестром Оперного театра Сан-Паулу (Бразилия), Sinfonia Varsovia, с оркестром Национальной академии Santa Cecilia, с оркестром Maggio Musicale Fiorentino, Филармоническим оркестром Монте-Карло, с симфоническим оркестром Concerto Budapest (Венгрия).

Начало концерта 22:30.

