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Летучая наградила бизнесменов в Кремле

11 марта в 23:00 на канале НТВ будет показана телевизионная версия Церемонии награждения премии народного доверия "Марка №1 в России". Торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт состоялись в Государственном Кремлевском дворце.
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Ведущие шоу Елена Летучая и Марк Тишман приглашали на сцену руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, чья продукция по результатам народного голосования вызвала наибольший отклик у россиян. Главным критерием отбора победителей стало качество представляемых товаров и любовь россиян к той или иной марке.

Вручение наград сопровождалось выступлением звезд отечественной эстрады. Победителей пришли поздравить: Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Нюша, Денис Майданов, Алексей Чумаков, Вячеслав Манучаров, Бурановские бабушки, Группа Банд’Эрос, Группа КВАТРО, балет Тодес и многие другие.

Эмоциями после награждения делились сами лауреаты. "Каждый год мы предлагаем нашим потребителям новые, полезные для здоровья продукты. В этом году мы представили на рынке фильтры, обогащающие воду жизненно важными минералами. Мы можем предложить нашим потребителям не только чистую, но и полезную воду. Очистить ее – это лишь часть задачи, вторая – сделать ее полезной. И с этим наша компания справляется прекрасно", – рассказал генеральный директор АО "БВТ БАРЬЕР РУС", торговая марка БАРЬЕР Игорь Мельников.

"Премию мы получили за бренд "Вязанка", под которым выпускаем колбасные изделия. В наступающем году планируем удивить потребителя новинкой в категории пельмени. Уверен, что она понравится мамам, которые выбирают для своей семьи качественные и вкусные продукты. Новые пельмени будут выпускаться в оригинальной упаковке, не имеющей аналогов на рынке", – сообщил, в свою очередь, директор по маркетингу ЗАО "АБИ продакт" Денис Мартасов.

"Путь был долгим – нам уже 23 года – и мы гордимся наградой, которую получили впервые. Конечно, в дизайне и технологиях мягкой мебели есть свои тренды, но надо в первую очередь не забывать, что мягкая мебель должна быть мягкой, а диван должен быть в первую очередь комфортной. Мы это знаем как никто и как никто умеем делать самые удобные диваны в мире. А потребителям я бы порекомендовала в первую очередь, обращать внимание на качество продукта, уровень кампании, которая ее произвела, и не надо стеснятся задавать вопросы. Из каких материалов сделана мебель, есть ли на них сертификаты безопасности. Диван – это один из главных членов вашей семьи и он точно должен приносить вам только радость и быть абсолютно безопасным", – подчеркнула коммерческий директор "Мун" Евгения Клюшнева.

"Мы победили в номинации "матрасы", хотя в нашем ассортименте есть не только матрасы – есть и анатомические подушки, диваны, смарт-гаджеты для здорового сна.Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы люди могли спать правильно, высыпаться и наутро чувствовать себя превосходно. Есть ряд исследований, которые подтверждают: матрас работает в паре с подушкой. И мы в магазинах это учитываем: мы подбираем человеку матрас и подушку по всем параметрам. Кроме того важны и внешние условия: в спальне должен быть полумрак, а ночью не должно быть никаких источников света. Также важна температура – для комфортного сна она должна быть около 18 градусов. И тогда человек максимально восстанавливается, находясь в фазе глубокого сна дольше. Мы поэтому предлагаем комплексные решения для сна, чтобы человек мог полноценно выспаться за ночь и утром встать полным сил и энергии", – заверила директор по маркетингу Askona Елена Корчагова.

"Пользователи доверяют нашей продукции, и мы благодарны им за это. А также чувствуем ответственность – уже второй раз мы становимся Маркой №1, поэтому волновались, удалось ли удержать ту высокую планку, которую один раз установили и взяли. Мы стремимся к тому, чтобы продукция Акку-Чек стала доступнее для людей с диабетом и важно, чтобы она производилась на территории России. Кроме того, в следующем году мы конечно продолжим все наши благотворительные и просветительские проекты", – сообщил генеральный директор "РОШ ДИАБЕТЕС КЕА РУС" Владимир Карпухин.

"За нами 25 лет опыта на мебельном рынке. Сеть "Лазурит" постоянно расширяется, у нас уже более 500 розничных салонов по всей стране. Основная миссия компании – создавать интерьеры для всей семьи и вдохновлять людей на успех. Мы стремимся помочь покупателю выбрать мебель мечты. А мечты у всех разные, так же, как и наши интерьеры. В 2018г. мы продолжим создавать для наших покупателей новые коллекции интерьеров, предоставлять лучший сервис, добиваться кратчайших сроков доставки мебели. И, конечно, мы продолжим наш проект "Эстафета добрых дел", в рамках которого помогаем озеленять городские парки, устраиваем благотворительные и спортивные мероприятия", – подчеркнул директор макрорегиона ТД "Лазурит" Андрей Тамаровский.

"Для нас, чем чаще выходишь на эту сцену, тем больше получаешь и удовольствия, и эмоций. Мы бы могли разместить на клее весь десяток полученных знаков, но эту марку нужно каждый год оправдывать, именно оправдывать – качеством! А прошлое – это прошлое. Нам важно развиваться, давать потребителям то, что им нужно. У нас есть ряд уникальных новинок, которые появляются на рынке. Например, "Момент 60 секунд" – для очень быстрого и надежного склеивания, или "Момент Реставратор швов", чтобы самостоятельно обновить швы герметика в ванной или на кухне, а заодно избавиться от плесени. Это только два из целого ряда новых продуктов", – сообщил директор бизнес-подразделения "Бытовой клей" компании Henkel в России Алексей Ананишнов.

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