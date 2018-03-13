Brand GG представляет революционную коллекцию King of the streets

"Brand GG" представит всесезонную мужскую коллекцию "King of the streets" на Недели моды в Москве 21 марта. Это революционная коллекция в стиле sport-glam, smart-casual и street-style, ставшая результатом исследования и работы дизайнера Геннадия Горбачева с направлениями, которые еще не освоены на российском рынке высокой моды.

В основе новой коллекции, состоящей из 25 потрясающе "вкусных" образов для мужчин – яркий визуальный язык, так и притягивающий к себе успех. Главной задачей дизайнер, вдохновленный людьми, которые ведут очень активный образ жизни, выбрал создание красивой и невероятно практичной одежды. Хорошо понимающий, как во всем важен комфорт и удобство не в ущерб стилю и яркости образа, он пошил качественную и влюбляющую в себя с первого взгляда одежду.

Коллекция посвящена мужчинам с самым разным характером. Они могут быть завсегдатаями сигарных клубов, от которых пахнет янтарным ромом и гаванскими сигарами, водителями кроваво-красных спорт-каров, владельцами яхт, бороздящих лазурные воды, биржевыми магнатами и основателями бизнеса. Их общая черта – супер-активность, стремление успеть все и бесстрашие перед бешеным ритмом жизни. Они успешны, видны издалека и целеустремленны.

Геннадий Горбачев предлагает облачиться в стильные вещи из трикотажа, футера, джерси, плащевых тканей и джинсы с отделкой нашивками и шевронами. Вроде бы уже знакомые названия тканей, но в новом стиле, новых формах, новом дизайне. По признанию самого дизайнера коллекция амбициозно готовится создать историю нового качества на российском рынке fashion-индустрии.

"Я не отражаю изменения, а стремлюсь их вызывать" – это выражение прекрасно характеризует смелость, яркость и революционность стиля новой коллекции "Brand GG", что вот-вот с силой урагана ворвется в модный мир.

Экспертным стилистом коллекции станет Александр Белов, обладатель премий "Стилист года", "Глянцевый имиджмейкер года", который так же примет участие в показе.

Кроме того в рамках показа на подиум выйдут участники проекта TOP SEXY SHOWMAN.

Показ "Brand GG" состоится 21 марта в 19:00 на Неделе Моды в Москве в Гостином Дворе.