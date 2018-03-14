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Сергей Шнуров даст мастер-класс для желающих разбогатеть

Фото: пресс-служба
4 апреля в 10:00 в СК "Олимпийский" пройдет крупнейшая бизнес-конференция в России — АМОКОНФ. 25 000 участников и 30 000 онлайн-зрителей присоединятся к ежегодному мероприятию компании amoCRM. 
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АМОКОНФ – бизнес-конференция высокого уровня, в формате американских конференций TED. Концепция мероприятия предполагает выступления только настоящих предпринимателей и основателей крупных компаний, которые рассказывают истории своих успехов и провалов, разбирают реальные бизнес-кейсы и делятся опытом с начинающими бизнесменами.

Хедлайнер конференции — Стив Возняк, сооснователь Apple Inc. Изобретатель и программист, один из самых творческих инженеров Кремниевой долины. В 1976 году вместе со Стивом Джобсом создал компанию Apple Computer (ныне Apple Inc.). В середине 1970-х в одиночку спроектировал компьютеры Apple I и Apple II, которые запустили цифровую революцию.

Фото: пресс-служба 

Также в качестве спикера выступит Сергей Шнуров, впервые в таком формате, расскажет, как создавать популярные проекты. Фронтмен и продюсер одного из самых коммерчески успешных музыкальных проектов России – группировки "Ленинград". В 2016 году вошел в топ-3 главных российских знаменитостей по версии Forbes, заработав более 11 млн долларов. Актер кино и телевидения, шоумен, художник, сооснователь ресторана "Кококо".

Одним из спикеров будет известный YouTube-блогер и журналист Юрий Дудь, который расскажет о создании популярного контента. Человек года 2017 по версии GQ. Видеоблог "вДудь" меньше чем за год набрал 2 млн подписчиков и более 200 млн просмотров.

Также будут выступать многие крупные бизнесмены, например, Михаил Кучмент (основатель Hoff), Оскар Хартманн (основатель KupiVip) и другие.

Для читателей и подписчиков Dni.ru есть возможность получить бесплатный билет категории “Эконом” или скидку 1000 рублей на билеты других категорий. Чтобы получить билет, нужно перейти по ссылке или указать промокод dniru при регистрации. 

Фото: пресс-служба

amoCRM— компания разработчик софта для отделов продаж. У amoCRM десятки тысяч партнеров и клиентов по всему миру. Главное событие каждой АМОКОНФ — релиз обновления продукта компании, облачной CRM-системы. Каждый год сооснователь amoCRM Михаил Токовинин представляет новые возможности системы в формате яркого бизнес-шоу.

Уже третий год АМОКОНФ собирает под крышей Олимпийского единомышленников и партнеров и планка мероприятия становится все выше. Это возможность для всех желающих узнать о том, что происходит в мире IT, бизнеса, стартапов, а также шанс отдохнуть и получить хорошие впечатления.

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