Как вернуть детей из виртуального мира в реальность

8 и 9 апреля состоится премьера мюзикла "Мечтатели". Яркий спектакль – лучший способ вернуть детей из виртуального мира в реальность. Это увлекательная музыкальная сказка для семейного просмотра, в которой каждый узнает себя – и дети, и родители.



Над мюзиклом работает "звездная" постановочная группа. Идейным вдохновителем, композитором и продюсером театральной постановки выступил Евгений Орлов – человек, открывший миру немалое количество известных и имен: группы "Отпетые мошенники", "Гости из будущего", "Сливки", дуэт Smash!!, музыкальный продюсер телепроектов "Фабрика Звезд 4", "Новая Волна", "Главная сцена", "Голос", президент творческого движения "Республика KIDS" и фестиваля "Поколение NEXT".

Режиссер-постановщик – Светлана Горшкова (мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса", спектакли "Война глазами детей" и "Юная любовь в пяти театральных измерениях" в Театре "МОДЕРН").

Художник-постановщик – Марина Алимова (Государственный академический Малый театр "Перечитывая Чехова", Ярославский Государственный драматический театр им. Ф.Волкова " О странностях любви", Государственный акдемический драматический театр им. М.С.Щепкина "Безымянная звезда", Саратовский ТЮЗ им. Киселева "Принц и ниший", Новокузнецкий Государственный драматический театр "Сны в летнюю ночь"

Липецкий Государственный драматический театр "Георгий Победоносец", Большой концертный зал "Космос" "Новые приключения Веснушки и Кипятошки").

Хореограф – Антон Варфоломеев (хореограф мюзиклов "Мышеловка", "Белка и Стрелка", "Юная любовь в пяти театральных измерениях" в Театре "МОДЕРН", мюзикл на льду "Парфюмер", шоу Дмитрия Маликова "Pianomania", постановщик номеров для Потапа и Насти Каменских, арт-проекта "Сопрано 10", Артура Пирожкова, Глюкозы, Жигана, Вахтанга, групп "Градусы", "Би-2").

Мюзикл "Мечтатели" – настоящий праздник детства. Наряду с учениками школы-студии "Республика KIDS", театральной студии Театра "МОДЕРН" и другими артистами, на сцене появятся самые известные дети страны – Александра Абрамейцева, Мария Паротикова, Кирилл Скрипник и т.д. Все они – победители и участники популярных телевизионных шоу и конкурсов: "Голос. Дети", "Новая Волна", "Детское Евровидение", "Джаз-паркинг", "Синяя птица" и другие.

Начало: 19.00