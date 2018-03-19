Как вернуть детей из виртуального мира в реальность
Над мюзиклом работает "звездная" постановочная группа. Идейным вдохновителем, композитором и продюсером театральной постановки выступил Евгений Орлов – человек, открывший миру немалое количество известных и имен: группы "Отпетые мошенники", "Гости из будущего", "Сливки", дуэт Smash!!, музыкальный продюсер телепроектов "Фабрика Звезд 4", "Новая Волна", "Главная сцена", "Голос", президент творческого движения "Республика KIDS" и фестиваля "Поколение NEXT".
Режиссер-постановщик – Светлана Горшкова (мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса", спектакли "Война глазами детей" и "Юная любовь в пяти театральных измерениях" в Театре "МОДЕРН").
Художник-постановщик – Марина Алимова (Государственный академический Малый театр "Перечитывая Чехова", Ярославский Государственный драматический театр им. Ф.Волкова " О странностях любви", Государственный акдемический драматический театр им. М.С.Щепкина "Безымянная звезда", Саратовский ТЮЗ им. Киселева "Принц и ниший", Новокузнецкий Государственный драматический театр "Сны в летнюю ночь"
Липецкий Государственный драматический театр "Георгий Победоносец", Большой концертный зал "Космос" "Новые приключения Веснушки и Кипятошки").
Хореограф – Антон Варфоломеев (хореограф мюзиклов "Мышеловка", "Белка и Стрелка", "Юная любовь в пяти театральных измерениях" в Театре "МОДЕРН", мюзикл на льду "Парфюмер", шоу Дмитрия Маликова "Pianomania", постановщик номеров для Потапа и Насти Каменских, арт-проекта "Сопрано 10", Артура Пирожкова, Глюкозы, Жигана, Вахтанга, групп "Градусы", "Би-2").
Мюзикл "Мечтатели" – настоящий праздник детства. Наряду с учениками школы-студии "Республика KIDS", театральной студии Театра "МОДЕРН" и другими артистами, на сцене появятся самые известные дети страны – Александра Абрамейцева, Мария Паротикова, Кирилл Скрипник и т.д. Все они – победители и участники популярных телевизионных шоу и конкурсов: "Голос. Дети", "Новая Волна", "Детское Евровидение", "Джаз-паркинг", "Синяя птица" и другие.
Начало: 19.00
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