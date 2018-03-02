Премия "Спорт и Россия" празднует юбилей
Каждый год организаторы мероприятия собирают на своей площадке звезд мирового спорта, государственных деятелей, перспективные спортивные клубы и первые лица компаний, считающие спорт не только частью корпоративной социальной ответственности, но и образом жизни.
Событие неизменно удивляет участников и гостей. Без сомнений и в этом году нас ждет интересный двухдневный форум. Дискуссия будет посвящена вопросам стратегии развития спортивной индустрии и инвестициям. Представители российского и мирового спортивного сообщества обсудят особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов, антикризисный PR в спорте и прогнозы Чемпионата Мира по футболу.
После завершения делового дня участников и гостей ждет торжественная церемония награждения лауреатов, которую будет вести известный российский комментатор Виктор Гусев.
"Несмотря на все изменения, которых мы добились за эти пять лет, основные задачи Премии остаются неизменными – определить лучшие практики в сфере спорта и здорового образа жизни, поощрить предприятия и организации, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России, укрепить связи среди профессионального сообщества", – комментирует подготовку к мероприятию исполнительный директор Премии Праведникова Виктория.
Участниками Ежегодной Национальной Премии "Спорт и Россия" могут стать организации любой формы собственности или персоналии, внесшие существенный вклад в развитие спорта и здорового образа жизни. Спешите подать заявку на участие в Премии и Форуме.
Певец представит российским зрителям программу "Canzone per te"
11 марта в 23:00 на канале НТВ будет показана телевизионная версия Церемонии награждения премии народного доверия "Марка №1 в России"
Дискография артистки насчитывает более 20 альбомов
7 марта прозвучат все главные хиты певицы
Телеканал MTV Россия отметит свое 20-летие 24 февраля на центральной площади зимнего курорта "Роза Хутор"
В гастрольных шоу примут участие звезды фигурного катания
Работы близятся к завершению
Выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби пройдет уже в 14-й раз
В программе вечера прозвучат любимые хиты
Народная артистка и звезда советской эстрады открывает юбилейный тур
В больнице рассказали о состоянии артиста
Поклонники пришли в недоумение от новости
На Украине сделали странное заявление
Актриса отреагировала на сенсационное сообщение артиста