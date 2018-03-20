14 апреля в Кремле состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов и теперь любителей. Что ждет гостей вечера, каковы перспективы наших спортсменов и почему сегодня танец важен как никогда. Обо всем этом рассказал Станислав Попов – легендарный танцор и танцмейстер и президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного совета по танцу (WDC), заслуженный деятель искусств России.

Российский танцевальный союз проводит свои мероприятия уже два десятка лет. И каждый год мы стараемся удивить публику чем-то интересным и дать новые возможности для танцоров – профессионалов и любителей. В этом году мы сознательно сместили акцент полностью на латиноамериканскую программу. Если раньше в рамках наших кубков по латине можно было увидеть и соревнования по европейским бальным танцам, то в этом году в Кремле будет звучать только самба, румба, пасодобль и другие латиноамериканские мотивы.

Почему мы приняли такое решение? Нам показалось, что так программа будет более акцентированной, насыщенной и интересной как для зрителей, так и для танцоров. Пары, которые выйдут 14 апреля на лучший паркет страны – это самые именитые и важные танцоры мира, многократно подтвердившие свой рейтинг в ведущих турнирах планеты. Разумеется, для каждого танцора, профессионала или любителя, очень полезно танцевать бок о бок с мэтрами танца. Это развивает, вдохновляет, дает импульс к росту над собой.

В рамках соревнований по латиноамериканским танцам среди профессионалов мы ждем очень красивую и эмоциональную борьбу. В Москву приедет то, что я называют "итальянским десантом" – очень сильные и талантливые пары из Италии, среди которых Мануэль Фригетто и Дарья Середа, Массимо Арколин и Лаура Змажковичева. Еще один интересный дуэт – это китайские танцоры Xu Yilong & Shi Linyue, которые, надеюсь, позволят нам воочию убедиться в том, что Китай сегодня – это страна Танца.

Будут яркие пары из Америки, Франции. Конечно, все перспективы занять призовые места есть и у наших танцоров. Я рассчитываю увидеть великолепное выступление Кирилла Белорукова и Полины Телешовой, Никиты Бровко и Ольги Урумовой. Также на паркет выйдет молодой, но весьма перспективный дуэт Кирилла Воронина и Татьяны Косенко. Словом, нам будет на что и на кого посмотреть!

Для любительских пар этот чемпионат также очень важен! Ведь когда я произношу слово "любители" я вовсе не имею в виду новичков от танца. На самом деле, многие из пар, выступающих в этой категории, уже заявили о себе на мировой арене и совсем скоро будут готовы вступить в ряды профессионалов. Так что эти соревнования ничуть не уступают по своему накалу, техничности, мастерству.

Еще один яркий акцент, который всех нас ожидает – это, конечно, выступления в программе Exhibition. Это очень интересный, живой и эмоциональный жанр на стыке балета, джаз-балета, спортивных бальных танцев, контемпорари и других танцевальных стилей. Каждый номер имеет свою драматургию, сюжет, настроение. Партнерши могут выходить на паркет, как в туфлях на каблуке, так и босиком, если того требует характер номера. В этом танце есть элементы акробатики. И, наравне с ними, элементы театрального искусства. Это очень красивое и необычное зрелище, и я счастлив заявить, что сегодня свежесозданный пост руководителя категорией Exhibition в РТС возглавляет легенда этого жанра – Виктор да Силва.

В рамках Кубка мира 2018 мы увидим соревнование шести лучших мировых пар в стиле Exhibition и, уверен, это будет незабываемое зрелище. Все номера исполняются ровно четыре минуты и за это время танцоры покажут нам все, на что они способны, проживут целую историю.

Также нас, как всегда, ждут захватывающие показательные выступления от лучших пар, исполняющих аргентинское танго, великолепная живая музыка в исполнении оркестра "Семь ветров". Для всех гостей будет петь наша дорогая гостья Марина Палома, чье чувственное фаду точно разбудит в душе весну.

Я очень надеюсь, что Кубок 14 апреля в Кремле вновь даст всем понять, насколько важен танец для гармоничной жизни, развития и даже счастья. Я уверен, что люди, которые танцуют, наблюдают танец и интересуются им, идут по жизни гораздо легче и радостнее, чем все остальные. И если вы тоже хотите двигаться вперед в ритме зажигательного танца, обязательно постарайтесь попасть на этот турнир. Вот увидите, даже слегка прикоснувшись к миру танца, ты уже не можешь стать прежним!

Кубок мира по латиноамериканским танцам – 14 апреля, Государственный Кремлевский Дворец, начало в 18.00



