Цирковой мюзикл "Алиса" возвращается на сцену

Нашумевший цирковой мюзикл "Алиса" возвращается на столичную сцену. Шоу с успехом прошло в Москве в новогодние каникулы 2017-2018, собрав более 30 тысяч зрителей.



В зрелищном представлении для всей семьи сливаются сразу несколько жанров: музыкальный театр, современный балет, цирковое и акробатическое искусство. Этой весной у зрители всех возрастов вновь смогут окунуться в странный и удивительный мир сказки Льюиса Кэрролла о маленькой девочке, случайно провалившейся в кроличью нору и оказавшейся в Стране Чудес, где ее ожидало множество невероятных приключений. Показы спектакля пройдут в культурном центре "Салют" с 13 по 15 апреля 2018 года.

В мультижанровой постановке задействован воистину звездный состав: артисты и гимнасты с опытом работы на известнейших площадках мира – от главных московских театров до Cirque De Soleil, призеры профессиональных фестивалей циркового искусства. Круглая площадка, традиционная для цирковых представлений, сюрреалистические декорации, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру позволят достигнуть максимального эффекта погружения в сказочную атмосферу шоу. Пространство спектакля противопоставляет обыденный серый мир и полную сюрпризов Страну Чудес.

Зрители обязательно встретят на сцене любимых персонажей, которые, к тому же, будут петь – Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, немного сумасшедшую и комичную в интерпретации постановщиков Королеву и любимого всеми Чеширского кота. Создатели спектакля сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, остроумно обыграв их и объединив с цирковыми и интерактивными акробатическими номерами. Так, на сцене можно будет увидеть выступление воздушной гимнастки с мировым именем и участницы Cirque De Soleil Вероники Тесленко, эффектную парную трапецию от призеров множества конкурсов Виктории Ивановой и Алексея Артемьева, трюки жонглеров-рекордсменов, лауреатов Нациоинальной цирковой премии "Цирк" — династии Тесленко, а также захватывающий дух номер "Русская палка" от именитых акробатов Сергея Мазурина, Василия, Михаила и Елены Канаковых.

Расписание показов:

13 апреля – 12.00, 15.00

14 апреля – 12.00, 15.00

15 апреля – 12.00, 15.00

Адаптация сказки для постановки, оригинальные тексты песен – Валерий Шульжик (драматург, автор сценария к мультфильму "Приключения поросенка Фунтика");



Костюмы и сценография – Елена Гаджилова;

Музыка – композитор Евгений Баргман;

Хореография — Юлия Кашкина (мюзиклы "Метро", "Notre Dame de Paris", "Граф Орлов", "Монте-Кристо" и др.)

Авторы идеи, организаторы проекта – Екатерина Романова и Максим Романов;

Организаторы апрельских представлений – Промоутерская компания "Ника Сервис".