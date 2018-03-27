В Москве впервые наградят людей со сверхспособностями

31 марта в КЗ "Королевский" пройдет Церемония Награждения Международной Премии сверхспособностей человека "LOTUS".



"LOTUS" выявляет реальных победителей в 24-х номинациях по итогам народного голосования за прошедший год и присуждает почетную награду за высокие достижения в каждой из выбранных сфер. Право номинироваться на премию получили мастера, добившиеся значимых успехов в таких направлениях, как нумерология, астрология, хиромантия и др., прошедших проверку центральной экспертно-квалификационной комиссией. Основная цель премии – показать, что кроме именитых и известных специалистов данного направления есть и другие, которые не попали в объективы телекамер, но по своим способностям не уступают медийным.

В современном мире, полном стрессов, все чаще возникает потребность обращения к специалистам в области эзотерики, в частности, психологам, лечению с помощью, например, психотерапии. Натуропатическое лечение и освоение жителями Земли методик самопомощи и самовосстановления приобретает все более широкое распространение и играет важную роль в деле сохранения духовного и физического здоровья людей, укрепления здоровья нации в целом. А существование энергий тонких планов нашло свое подтверждение и активно изучается точными науками. В связи с этим встает острая необходимость выявления истинных специалистов своего дела.

Победителей Премии "LOTUS" – лучших из лучших – придут поддержать и поздравить:

– vip-гости – популярные российские медиа-персоны в области культуры и моды, продюсеры, бизнес-элита, селебритис: Ирина Агибалова, Елена Беркова, Наталья Власова, Данко, Надя Ручка, Анна Калашникова, Настя Крайнова, Катя Ковская, Алена Кравец, Ирсон Кудикова, Никита Малинин, Виктория Пьер-Мари, Никас Сафронов, группа "Стрелки", Григорий Юрченко, Анна Якунина, Лариса Копенкина и др.

– специальные гости – участники телепроектов “Битва экстрасенсов” канала ТнТ, “Человек-невидимка” канала ТВ3, “Сверхъестественный отбор” Первого канала, “Черное-белое” Первого канала и такие персоны, как: Фатима Хадуева, Надежда Шевченко, Виктория Субота, Кажетта Ахметжанова, Дарья Воскобоева, Роман Фад, Николь Кузнецова, Дардо Кусто, Марина Зуева, Алена Орлова, Анатолий Ледянев, Виктория Железнова, Мирослава Буш, Жамиля Савельева, и многие другие.

Программа Церемонии:

18.00 – сбор гостей

18.00 – 19.00 – фуршет, пресс-подход к селебритиз.

19.30 – Концертный зал. Открытие. Далее в программе: награждение, концертная программа.

Формат: светский раут, dress code creative black tie.

Мероприятие открыто для широкой зрительской аудитории.

