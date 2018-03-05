ЦКАД-5: Группа компаний "АРКС" приступила к возведению последней опоры на мосту через реку Истра

В соответствии с проектом мост должен быть реконструирован и расширен до четырех полос движения. Строительство осуществляется в два этапа. Рядом с существующим мостом через Истру был возведен двухполосный мост, который стал половиной будущего обновленного моста. После перепуска движения на вновь построенную часть в мае 2017 года, был демонтирован старый мост и на его месте началось строительство второй половины, по которой в дальнейшем пойдет движение в одном направлении, а по уже построенной – в другом. Общая длина нового моста – 116 метров, ширина – 26 метров.



Напомним, ЦКАД на пятом участке в основном проходит по трассе "первой бетонки", дорога будет расширена до четырех полос, по две в каждую сторону. На ряде участков магистраль пойдет в обход населенных пунктов. Всего проект предусматривает строительство 8 мостов, 12 путепроводов и 6 эстакад, 4 надземных и одного подземного пешеходных переходов. На участке будут обустроены развязки на пересечении с автодорогами М-1 "Беларусь", Волоколамским шоссе, Пятницким шоссе и трассой М-10 "Россия".

В декабре 2017 года была пущена первая ласточка ЦКАД – обход города Звенигород. Строительство пятого пускового комплекса ЦКАД ведется по заказу государственной компании "Автодор". Генеральным подрядчиком строительства является ООО "Кольцевая магистраль", основным исполнителем работ – ООО "Мособлинжспецстрой" ("МОИСС"). Обе компании входят в Группу компаний "АРКС".

Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка Московского региона. Основные направления деятельности Группы – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство. В числе крупнейших объектов – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского медико-стоматологического Университета, Молодогвардейская транспортная развязка. В ГК работает около пяти тысяч человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов Группы составляет более 75 миллиардов рублей.