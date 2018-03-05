Форум "Коллекции России" и антикварная ярмарка пройдут в ЦДХ
Проект впервые стартовал в 2015 году под названием "Старая бумага" и объединил в одном пространстве выставку коллекций на бумаге и ярмарку бумажного антиквариата. В 2016 году участие в выставке, а также в исследовательской и образовательной программе, приняли ведущие коллекционеры России. Под названием Российский Форум Коллекционеров проект получил статус уникального события в сфере коллекционирования. Проект активно освещался в прессе, был высоко оценен представителями государственных и частных музейных институций, административных структур, привлек внимание широкой публики.
Форум "Коллекции России" дает объективную и наглядную картину развития коллекционирования и антикварного рынка в России, привлекает широкий круг экспертов, художественных критиков, известных коллекционеров и ценителей искусства, а также тех, кто только начинает или планирует начать путь коллекционера предметов старины.
Тематические экспозиции форума "коллекции России" будут включать в себя следующие разделы:
Панорама отечественного коллекционирования
"Панорама отечественного коллекционирования" – совместный арт-медиа-проект Центрального Дома Художника и "Ассоциации коллекционеров России", посвященный истории России в зеркале частных собраний. В рамках проекта организаторы представят более 30 коллекций разного профиля и направленности, ранее мало знакомых широкой публике. Этот ежегодный исследовательский проект знакомит посетителей с панорамой коллекционирования в России, 40% населения которой "заражены" этой страстью.
Портрет коллекционера
Раздел "Портрет коллекционера", познакомит посетителей с коллекциями и особенностями современного частного собирательства в России на примере собраний выдающихся российских коллекционеров – Александра Добровинского, Алексея Венгерова, Александра Никишина, Дмитрия Гурджиа, Павла Герасимова.
Уникальная археология
Музей Москвы представит специальный проект"Уникальная археология". В процессе реализации программы "Моя улица" 2016-2017 годов, было обнаружено и передано на хранение в Музей десятки тысяч археологических предметов, пополнивших наше знание об истории города. Наиболее интересные находки будут показаны в рамках этой экспозиции.
Салон "Старая бумага и другие формы коллекционирования"
Среди экспонентов Салона — российские аукционные дома, московские и петербургские художественные галереи, антикварные магазины и собиратели редкостей всех основных направлений бумажного коллекционирования. Российские коллекционеры из разных регионов страны представят на Салоне свои собрания антиквариата, такие как: старинная гравюра, авторская графика, старинные книги, старые уникальные фотографии, исторические документы, географические карты, бонистика, филокартия, филателия, старые периодические издания, филумения, автографы, нумизматика, фалеристика,милитарика.
Специальные экспозиции Салона:
"Советская эпоха глазами "крокодильца";
"От метрики до завещания. Российский быт ХVIII – нач. ХХ вв. в документах";
"Волшебный мир стекла и акварели Елизаветы Бём. К 170– летию со дня рождения";
"07.11. Пропуска и пригласительные билеты – документальные свидетельства главного советского праздника";
"Бумага, бумажка, бумаженция или жизнь художника в документах. Век XX".
Антикварная ярмарка
Вот уже более двадцати лет в ЦДХ весной и осенью проходят Российские Антикварные Салоны, давно известные и любимые многими ценителями и коллекционерами старого искусства. Большинство постоянных участников Салонов представят свои собрания на весенней Антикварной ярмарке – здесь можно будет найти редкие работы живописцев и скульпторов минувших столетий, памятники русской иконописи, предметы декоративно-прикладного искусства и другие произведения, проникнутые очарованием старины.
Деловая программа Форума
Для посетителей предусмотрена специальная деловая программа – семинары, тематические лекции, мастер-классы, экскурсии и круглые столы для профессионалов и широкой аудитории, которые создадут платформу общения и знакомства с многообразием тем и спецификой направлений коллекционирования.
Во время работы Форума пройдет III съезд "Ассоциации коллекционеров России", на котором будут рассмотрены вопросы сотрудничества частных коллекционеров, музейных структур и других государственных институций.
В рамках форума пройдет круглый стол "Законодательные аспекты оборота движимых культурных ценностей". В дискуссии примут участие коллекционеры, представители музейного сообщества, эксперты, представители профильных министерств и ведомств.
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