Финал премии "Пальмовая ветвь" пройдет в Москве

23 апреля 2018 года в ТКЗ "Мир" состоится 5-й фестиваль ресторанных концепций PalmaFest, а также финал премии "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса", где будет выбрана лучшая российская ресторанная концепция года.

Весь день на главной сцене фестиваля – авторы новых оригинальных ресторанных концепций, появившихся в 2017-м, из разных городов страны. В режиме нон-стоп владельцы, шеф-повара, идеологи и пиарщики самых свежих ресторанных проектов будут обсуждать тенденции развития ресторанной индустрии, раскрывать свои уникальные бизнес-кейсы, делиться опытом использования разных стратегий и показывать, как готовить актуальную еду, которая приносит деньги. В главном ресторанном интенсиве года примут участие ключевые фигуры 11-ти ресторанов, открытых в 2017 году и вошедших в национальный финал премии "Пальмовая ветвь" этого года.

Рестораны-участники PalmaFest-2018:

Гастроцентр Зарядье (Москва)

Пирог мясника (Москва)

Матрешка (Москва)

Жадина-Говядина (Москва)

[KU:] рамен изакая бар (Москва)

Колбасный цех (Москва)

Community (Москва)

Замес (Екатеринбург)

Doctor Whisky (Ялта)

Orthodox Bar (Санкт-Петербург)

Камчатка Local Kitchen (Петропавловск-Камчатский)

Кульминацией события станет выбор лучшей ресторанной концепции года. Во время грандиозного гала-ужина будет проведено голосование, где присутствующие в зале участники фуд-индустрии выберут победителя. Обладатель золотой "Пальмовой ветви ресторанного бизнеса"-2017 представит Россию на международном конкурсе Palm d’Or в Париже.

В России премия "Пальмовая ветвь" будет вручаться уже в 13 раз. Согласно международным правилам премии, на первом этапе эксперты Leaders Club Russia отобрали оригинальные ресторанные концепции, появившиеся в течение года в разных городах России. Затем из Топ-80 новых ресторанов экспертный совет премии выбрал финалистов, которые и будут бороться за звание лучшей ресторанной концепции страны 2017 года на торжественной церемонии "Пальмовая ветвь". Кроме золотой, серебряной и бронзовой наград, в финале премии будут объявлены лучшие ресторанные концепции по версии участников онлайн-голосования на сайте Restoranoman.ru, которое продлится до 22 апреля. Рестораны-победители в своих номинациях станут обладателями престижной награды "Пальмовая ветвь. Выбор рестораномана".

Уже сейчас у вас есть возможность отдать свой голос за любимый ресторан в любой из восьми номинаций:

Закусочная 2.0

Мультиформат

Глобально локальные

Smart casual

Новый взгляд на традицию

Наше море

Дым с огнем

Только вино

Фестиваль PalmaFest ежегодно собирает более 600 посетителей, предлагая профессионалам ресторанного рынка сфокусироваться на новых идеях для бизнеса, обменяться опытом с коллегами, познакомиться с новыми продуктами и технологиями. Программа PalmaFest устроена таким образом, чтобы за один день участники форума могли познакомиться с разными бизнес-кейсами, выяснить как функционирует та или иная ресторанная модель, проследить процесс создания конкретного заведения, увидеть как готовится еда, которая приносит деньги и попробовать на вкус самые передовые поварские решения.

Премия "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса" – престижная международная награда, присуждаемая лучшей ресторанной концепции года. Премию с 1993 года вручает авторитетная европейская ассоциация The Leaders Club International. Ежегодно за статус лучшей ресторанной концепции ведут борьбу рестораны Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции, Украины и России. Основные критерии данной премии – открытие первого ресторана с данной концепцией в период предыдущего календарного года, креативность, оригинальность и новизна концепции, быстрая окупаемость проекта и потенциальная возможность тиражирования концепции.