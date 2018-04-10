Фестиваль "Мультимир" вновь пройдет на ВДНХ

С 30 мая по 3 июня 2018 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ пройдет фестивальанимации и детских развлечений "Мультимир" – крупнейшее в нашей стране событие, приуроченное ко Дню защиты детей и началу детских каникул.



Третий по счету фестиваль "Мультимир" будет еще масштабнее, чем предыдущие. Традиционно в его рамках соберутся крупнейшие российские и зарубежные анимационные студии, которые подарят юным гостям встречу с любимыми персонажами, пригласят их в сказочные миры на своих интерактивных площадках. На фестивале можно будет встретиться с героями мультфильмов "Маша и Медведь", "Фиксики", "Ми-Ми-Мишки", "Белка и Стрелка. Озорная семейка", "Смешарики", "Малышарики", "Тима и Тома", "Лунтик", "Барбоскины", "Сказочный Патруль", "Деревяшки", "Три кота", "Йоко", "Джинглики", "Летающие звери", "Три котенка", "Защитники", "Ангел Бэби", "Колобанга", "Дракоша Тоша", "Робокар Полли", "Клуб Винкс", "Королевская академия" и многие другие. Легендарные персонажи студии "Союзмультфильм" – жители "Простоквашино", Чебурашка и Крокодил Гена, Винни Пух, волк и заяц из "Ну погоди!" также уже собираются на "Мультимир". Увлекательное путешествие в мир зарубежной анимации ждет посетителей на стендах телеканалов Cartoon, Tiji, Guli Girl.

Компании, производящие детские товары, предложат маленьким посетителям поиграть в игрушки, конструкторы, попробовать самые вкусные и полезные продукты. Огромную площадку с играми развернет на фестивале компания Nintendo. Увлекательное научное шоу подарит гостям проект "Наукомания". Насыщенную развлекательную программу предложат производители игрушек "Первые шаги" и "Росмэн". Последние презентуют на фестивале революционную игрушку -трансформер "Дикие Скричеры". Яркую игровую зону организуют бренды Sylvanian Families и Aquabeads.

Традиционно гостей фестиваля ожидает масштабная развлекательная программа: Мульт-Квест, парад анимационных персонажей, грандиозный ежедневный концерт, игры, конкурсы, мастер-классы.